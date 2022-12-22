В переплатах себе за работу почти 170 млн тенге подозревают руководство "Казгеологии"

Руководство АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» заподозрили в незаконном увеличении размеров своих заработных плат, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

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Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководства АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (100% участие государства) по факту превышения должностных полномочий.

«Руководство общества подозревается в том, что в нарушение устава, без соответствующего решения совета директоров, самостоятельно увеличило размеры должностных окладов в 2 раза членам правления (председатель правления, 3 заместителя председателя, главный геолог), которое повлекло переплату заработной платы, бонусов и материальной помощи к отпуску в 2017-2019 годы более чем на 169 млн тенге», – раскрыли подробности в ведомстве.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.