В поисках утраченного

Кочующий музей

Идея создания музея в Акмолинске витала в воздухе еще 100 лет назад, а реализовал ее акмолинский библиотекарь и убежденный общественник Лео­нид Семенов.

С 1922 года он заведовал цент­ральной городской библиотекой, совмещая эту должность с руководством Народным домом (наподобие современного коворкинг-центра). Именно при библио­теке 1 мая 1923 года по его инициативе впервые в будущей столице Казахстана был открыт краеведческий музей.

Первым экспонатом стала железная кольчуга казахского воина. За кольчугой появился шлем батыра, затем – глазурованный кирпич с разрушенного мавзолея кипчакской знати, привезенные из аулов сочувствующими музейному делу акмолинцами.

Наш известный земляк – прозаик, поэт, ученый, книги которого переведены на многие языки мира, а в ту пору юный сотрудник акмолинской уездной газеты «Маяк степи» (до этого она называлась «Красный вестник») Сергей Марков писал: «Весна 1923 года прошла для меня в радостной суматохе. В Акмолинске начал работать первый краеведческий музей. Мой незабвенный учитель Леонид Федорович Семенов, окружив себя добровольными молодыми помощниками, в числе которых был и я, открыл его двери для посетителей».

Музей занимал комнату на втором этаже Народного дома. В Первую мировую войну этот двухэтажный кирпичный корпус строился как Дом увечных воинов, но фронтовикам-инвалидам пожить в нем не довелось – грянула революция, порядки наступили новые. При советской власти здесь среди прочих учреждений находилась городская библиотека, позднее – драмтеатр.

«Купив у женщины в дверях билетик, переступив порог прос­торного гулкого зала, я был окончательно потрясен увиденным. На стенах висели старинные фитильные и кремневые ружья, одноствольные, двуствольные и даже один четырехствольный кремневые пистолеты. В застекленных витринах лежали каменный топорик, кремневые наконечники стрел и копий, черепки глиняных горшков, прямой, почти полностью съеденный ржавчиной меч из разрытого кургана, древние стремена», – так вспоминал свое первое посещение музея в 1927 году акмолинский краевед Андрей Дубицкий. Все было необычно. Даже воздух пах как-то по-особому, по-музейному. Молча он, тогда четвероклассник, переходил от одного старинного предмета к другому, зачарованно читал написанные черной тушью этикетки…

Весной 1930 года в Народном доме случился страшный пожар. Однако здание его было впоследст­вии восстановлено, и с многочисленными переделками, став практически неузнаваемым, сохранилось до наших дней на улице Талгата Бегельдинова (бывшая улица Коммунистическая, 78).

Впрочем, еще до пожара значительно расширивший свои экспозиции музей в 1927 году успел переехать в район бывшей крепости, в одноэтажный каменный дом казначейства на улице Крепостной (Казначейской), теперь это проспект Жеңiс. Это здание было снесено в 1979 году, и теперь на его месте находится стадион им. Хаджимукана Мунайтпасова.

А тогда музей продолжил кочевать по городу, сменив за первые годы своего существования 6 адресов. Так, в 1928 году он занимал бывший магазин купца Семенова (однофамильца заведующего музеем) на улице Гостинодворской, впоследствии получившей названия Пролетарской и Мира. В советское время на этом месте стояла гостиница «Москва», а теперь в ее здании расположился Таможенный комитет Минфина. В том доме купца Семенова с полутемными подвалами зимой было очень холодно, но большие, во все стены окна да и удачное расположение в самом центре города привлекали горожан.

Только наш музей и там не задержался. В 1929 году он переселился в особняк бывшего городского головы Хлебникова (улица Хлебниковская, Социалистическая, а теперь Дулати). Затем в 1930 году – в закрытую властями каменную мечеть (на бывшей улице Мечетной, а теперь – Иманова) и, наконец, в 1940 году – в также закрытую для прихожан Константино-Еленинскую церковь…

Сила духа

Об основателе краеведческого музея Семенове следует рассказать подробнее. Он настойчиво собирал все ценные артефакты, которые ему удавалось где-нибудь выпросить или купить на личные более чем скромные сбережения. Постепенно накопились предметы истории, археологии, этнографии, документы, фотоснимки.

В год открытия музея уездный отдел народного образования смог выделить на оформление экспозиции... 7 рублей. Мизерная сумма не смутила Леонида Федоровича. На эти деньги в помещении размером 300 квад­ратных метров была построена перегородка, куплен дверной замок. Из оструганных досок он с добровольцами соорудил примитивные столы для выставки.

Каким завидным упорством надо было обладать, чтобы в годы разрухи, голода и эпидемий собрать экспонаты для будущего музея! Семенов умело использовал выброшенные из купеческих лавок и магазинов ящики, доски, витрины. Поступления в основном шли за счет добровольных пожертвований. Ближайшими его помощниками были волонтеры тех лет – школьники, учителя, старожилы Акмолинска, да и работники уголовного розыска помогали, ведь в их руки довольно часто попадали вещи, имевшие музейную ценность.

Несколько лет власти не хотели брать музей на баланс, и Семенову приходилось тратить на его содержание собственные деньги. Вплоть до 1928 года музей официально не имел средств, директор работал на общественных началах, получая зарплату на основной должности – заведующего уездной библиотекой.

Но вот средняя школа подарила музею шкаф, несколько чучел, бивень и зуб мамонта, местные жители безвозмездно передали еще две казахские кольчуги. Благодаря поддержке общественнос­ти дела стали налаживаться, да и начальство наконец обратило внимание.

Конечно, оформление экспонатов в первое время было самое простое – сказывалось отсутствие опыта, а главное – средств, материалов. Но была огромная помощь общественности, горячее желание создать в маленьком тогда степном городке Акмолинске невиданный прежде очаг культуры.