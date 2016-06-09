В Португалии ребенок родился через четыре месяца после смерти матери
В Лиссабоне ребенок родился через четыре месяца после того, как медики констатировали смерть головного мозга его матери, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
"Мальчик весом 2,35 килограмма появился на свет с помощью кесарева сечения, на 32-й неделе беременности", – говорится в сообщении.
Врачи констатировали смерть головного мозга у 37-летней женщины в феврале нынешнего года. В больнице было принято решение не отключать ее от системы жизнеобеспечения. Медики установили, что, несмотря на смерть мозга матери, плод здоров.