В Правительстве рассмотрели вопросы развития предпринимательства

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Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
На заседании были рассмотрены промежуточные итоги реализации программы льготного кредитования "Экономика простых вещей", вопросы местного содержания в государственных закупках, закупках АО "ФНБ "Самрук-Қазына" и недропользователей, а также итоги опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших отраслях и перспективы их развития.
В заседании приняли участие члены Правительства, акимы регионов, руководство АО "ФНБ "Самрук-Қазына", НПП "Атамекен", АО "НУХ "Байтерек", "ФРП "Даму", "Аграрная кредитная корпорация", Ассоциации финансистов Казахстана, представители региональных палат предпринимателей и др.
По состоянию на 1 августа 2020 года по Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" одобрен 2 201 проект на сумму 504,2 млрд тг, просубсидировано 1 628 проектов на сумму 292,5 млрд тг. Лидерами по просубсидированным проектам стали города Алматы и Нур-Султан, а также Жамбылская и Костанайская области, низкая динамика отмечается в Павлодарской, Кызылординской и Атырауской областях.
В январе-июле т. г. в Казахстане проведено государственных закупок на 4,9 трлн тг, из которых 42% осуществлены у отечественных производителей товаров отраслей "экономики простых вещей". При этом наибольшая доля местного содержания обеспечена в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской областях, а также Алматы, наименьшие показатели зафиксированы в Жамбылской области и Нур-Султане.
Глава Правительства в целях повышения эффективности освоения средств по Программе льготного кредитования "Экономика простых вещей" поручил усилить работу региональных проектных офисов по сопровождению проектов и оказанию необходимой поддержки предпринимателям, а также исключению возникающих барьеров.
Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана поручено до конца августа проработать вопрос смягчения регуляторных требований банков второго уровня по залоговому обеспечению, а также усилить взаимодействие с субъектами бизнеса по вопросам кредитования.
В целях увеличения доли местного содержания в регулируемых закупках Премьер-министр поручил акиматам регионов, Фонду "Самрук-Қазына" обеспечить предоставление полной отчетности по фактически проведенным закупкам, а также активизировать работу региональных Комиссий по местному содержанию.
Фонду "Самрук-Қазына" дано поручение продолжить работу по заключению оффтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, в том числе в рамках разрабатываемого механизма адресной поддержки.
Глава Правительства по итогам проведенного НПП "Атамекен" опроса субъектов бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики поручил в двухнедельный срок подготовить предложения по дальнейшей поддержке указанной категории предпринимателей.