В рамках 30-летия АНК состоится более 400 мероприятий

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Основные проекты юбилейного года обсудили участники республиканского совещания в Астане

фото предоставлено АНК

Как отметил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, мероприятия, посвященные значимой дате, уже начались. В январе-феврале во всех регионах в вузах, аналитических центрах страны прошли и проходят научно-практические конференции, заседания круглых столов, семинары, посвященные 30-летию АНК.

Торжественный старт юбилейным мероприятиям будет дан 1 марта – в День образования ассамблеи, когда все казахстанцы отмечают День благодарности. Центральным событием этого дня станет республиканский сетевой форум, в рамках которого состоится заседание круглого стола во Дворце Мира и Согласия, а также региональные форумы во всех домах дружбы республики.

В рамках празднования Дня благодарности также запланировано начало благотворительной акции «Қайырымдылық керуені», цель которой – поддержка социальных проектов, уязвимых слоев населения, малообеспеченных семей, а также акций и челленджей благодарности, дружбы и единства. Активисты всех структурных подразделений АНК будут чествовать ветеранов ассамблеи, стоявших у истоков организации.

Творческим украшением графика юбилейных мероприятий станут фестивали, выставки, концерты, творчес­кие конкурсы по хореографии, вокалу и инструментальной музыке, в которых примут участие этнические ансамбли и солисты.

– Важно не просто отметить юбилей и провести праздничные мероприятия, наша цель – реализовать важные проекты, направленные на сохранение единства и сплочение общества, – отметил Марат Азильханов. – Ассамблея народа Казахстана выполнила важную задачу по консолидации этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства. Государственная этнополитика обрела совершенно новые идеологические контуры. Сегодня она выстраивается как на основе казахстанского гражданского патриотизма и равноправия, так и на реальном равенстве возможностей, а также объединяющей роли государственного языка.

По словам спикера, принципы «Единство в многообразии», «Мы разные, но мы равные» будут в полной мере сочетаться с постулатами нулевой терпимости к провокациям в межэтнической сфере и принципом неотвратимости наказания. На первый план в работе АНК выходит приоритет объединяющих интересов и позитивное взаимодействие между представителями различных этносов.

В канун ХХXIV сессии АНК с 1 по 15 апреля 2025 года под председательством акимов регионов будут проведены расширенные советы региональных ассамблей. Состоится обсуждение вопросов, связанных с 30-летием АНК, достижениями и результатами в области укрепления единства и согласия.

Идеи патриотизма и трудолюбия – один из ключевых постулатов АНК, ее основополагающий принцип. Поэтому весьма символично, что 30-летие Ассамб­леи народа Казахстана отмечается в Год рабочих профессий. Ведь, как отметили участники рабочего совещания, большинство членов АНК – это инженеры, производственники и труженики села, каждый из которых честным трудом и профессионализмом вносит вклад в укрепление нашего единства.

Еще одно очень важное направление работы АНК – благотворительность. В прошлом году филиалы республиканского центра «Жомарт жан» под эгидой Ассамблеи народа Казахстана были созданы во всех регионах страны и сейчас объединяют около 350 меценатов и активных общественных деятелей.

В рамках благотворительных акций оказывается серьезная поддержка тысячам казахстанских семей. За год в рамках 10 тыс. проектов АНК 909 было реализовано по направлению именно республиканского центра «Жомарт жан», объем оказанной помощи превысил 1,3 млрд тенге.

– Мы будем повышать качество и адрес­ность этих проектов, формировать в молодежной среде традиции волонтерства, заботы о старших, – отметил депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт.

По оценке независимых экспертов, молодежное крыло АНК – «Ассамблея жастары» – признано самой активной молодежной организацией в Казахстане. Сегодня она выступает в качестве эффективной площадки, чья деятельность направлена на укрепление единства молодежи, развитие сотрудничества на международном уровне.

«Ассамблея жастары» реализует ряд важных проектов, таких как «Жаңа толқын», «Школа лидеров АНК», активно сотрудничает с международными организациями. В этом году планируется презентация ее деятельности в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В юбилейный для АНК год молодые лидеры внесут свою лепту в формирование ценностей труда и патриотизма в кругу своих сверстников и всех казахстанцев.

#АНК #совещание #юбилей

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