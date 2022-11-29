В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
Культура
Анвар Рашидов
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде. Казахстанские ученые особое внимание уделили рукописям «Мунтахаб ат Таварих» Муин ад Дина Натанзи и «Тарих Джахон Ара» Кази Ахмада Гаффари, которые имеют большое значение в изучении государств – предшественников Казахского ханства – Улуса Джучи и Ак Орды.