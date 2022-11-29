В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде

По данным исторических источников, Улус Джучи представлял собой государственное образование, границы которого включали территории современного Казахстана, за исключением юго-востока, также территории Хорезма, части южной Сибири. Белая Орда (Ак Орда) включала центральный, южный и восточный Казахстан (на основании исторического источника Кази Ахмада Гаффари). Это родовые земли Орда-Ежена, старшего сына Джучи, со столицей в Орда Базаре, затем – Сыгнаке.

Традиции и реальность

– К первой половине XV века улусы Золотой Орды, которые располагались на территории Казахстана, получили больше независимости, – говорит Алмат Абсаликов, главный эксперт Центра рукописей и редких книг.

На территории южной Сибири, северного и центрального Казахстана появилось государство кочевых узбеков с центром в Чимги-Туре. Уже к 40-м годам XV века шейбаниду Абулхаир-хану удалось объединить прак­тически все левое крыло Улуса Орда-Ежена под своим влиянием.

В 20–30-х годах XV века на территории левого крыла Улуг Улуса образовалось несколько полунезависимых владений. В 1428-м

в Чимги-Туре, центре улуса Ибирь-Сибирь, ханом был провозглашен 17-летний шейбанид Абулхаир. Именно с его именем связаны короткий период усиления цент­ральной власти и попытки воссоз­дать систему государственного управления Улуг Улуса.

В XIV–XV веках государство Ак Орда, Моголистан, ханство Абулхаира, Ногайская Орда по традиции назывались улусами – это были удельные владения членов правящей династии чингизидов в рамках империи, но по мере роста их самостоятельнос­ти понятие «улус» приобрело значение самостоятельного государства. Его главой был хан, власть которого переходила по наследству по прямой линии по принципу старшинства.

Государство Абулхаира, получившее название Государство кочевых узбеков, раскинулось с запада на восток от Волги до Иртыша, с севера на юг – от Сибири до южных городов Узгенда, Сыгнака, Саурана и Отрара. Эти огромные земли включали в себя все левое крыло Улуса Джучи, практически весь современный Казахстан и получили название Узбекский улус, или Государство узбеков.

До образования государства Абулхаира на территории Казахстана существовали полузависимые от Золотой Орды государственные образования Улуса Орда-Ежена и мангытов Едыге – ногаев.

Историки спорят

О том, где располагалась Ак Орда, до сих пор спорят историки.

Так, Юлай Шамилоглу, известный историк, профессор Назарбаев Университета, отмечает, что после смерти Джучи его Улус был поделен между Ордой (Орда-Еженом) и Бату. Бату получил западные территории, назвав их Ак Ордой. Восточные земли получил Орда, их название – Кок Орда. Данная точка зрения также популярна среди российских ученых.

Согласно второй точке зрения, Ак Орда относилась к восточному улусу, а Кок Орда – к западному. Это мнение историков Йозефа фон Хаммера Пургшталя, Бориса Грекова, Александра Якубовского. Оно основывается на работах Натанзи «Мунтахаб ат Таварих» (произведение известно также как «Аноним Искандера») и других персидских авторов средних веков.

Третье мнение разделяют некоторые казахстанские ученые, которые считают, что Кок Орда – это часть восточного улуса Джучи, который делился на Ак Орду и Кок Орду. Кок Орда занимала северные территории современного Казахстана и Южной Сибири. Ак Орда – территорию всего современного Казахстана. Такая точка зрения выступает как некая компромиссная позиция между первым и вторым мнениями.

Прямые указания источников

Прямые указания из первоис­точников касательно Белой Орды мы можем найти, помимо Натанзи «Мунтахаб ат Таварих», в «Тарих Джахон Ара» Кази Ахмада Гаффари, а косвенные – например, в таком важном и авторитетном источнике, как «Джами-ат-таварих» Рашид-ад-дина. Во втором разделе «Тарих Джахон Ара» «О правителях Белой Орды (левого крыла)», где, в частности, указывается на генеалогию Урус-хана, восходящую по «Тарих Джахон Ара» к Орда-Ежену, мы читаем следующие интересные сведения (текст дан с некоторыми пояснениями):

«Вилайят левого крыла Ак Орда от границ Улыг Тага до Каратала и от границ Луса (Пуса?), все относится к этому вилайяту.

Туде Мэнгу, сын Букай, сын Кули (Лули), сын Орды, был наз­начен правителем и долгое время управлял там.

Эйдзан (Эжен?), сын Букая, пос­ле смерти брата сел на трон, умер в 720 году лунной хиджры (1320 год).

Айрзан (Эрзен), сын Сасы Буки, стал правителем, после 25 лет правления в 745 году умер (1344 год), похоронен в городе Сыгнаке.

Мубарак хаджи, сын Айрзана (Эрзена), правил только шесть месяцев, после чего умер.

Джихай (Джимбай-Чимбай), сын Айдзана (Эрзена), правил 17 лет. Правители Кок Орды предлагали ему власть в Кок Орде, и он принял это (скорее, не принял, видимо, ошибка переводчика в тексте).

Урус, сын Джихайя (Джимбайя), стремился объединить оба улуса, но хаджи огланы его народа не имели с ним общего мнения по этому поводу. Был убит несогласный с этим амир, а его сын Тактамыш бежал к Амир Тимуру. Урус-хан правил девять независимых лет, умер в 778 году лунной хиджры (1376–1377).

Туктакийя, сын Урус-хана, правил два месяца, после чего умер.

Тимур Малик, сын Урус-хана, стал правителем, пил вино и в 780 году (1378) в Каратале был убит Тактамышем.

Важно, что оба были убиты, и султан Махмуд вышел здесь победителем, который, в свою очередь, был убит в 831 году.

Мухаммад Султан, сын Тимурхана, сын Кутлуг Тимура, после смерти Барака стал правителем. Он вел борьбу с султаном Махмудом Огланом в Даште, в 834 году отправил армию из Дашта в Хорезм, где учинил множество пог­ромов. Касым-хан, сын Сайдак-хана, сына Джанибек-хана, сына Барак-хана, стал правителем Дашта (буквально – «падшахи Дашт», то есть Дешт-и-Кыпчака, Барак, сын Койричака, сын Урус-хана). Между ним и Шайбак ханом возникли разногласия, и в 915 году (1510 год) Шайбак атаковал Касым-хана, но потерпел поражение. Касым умер в 930 году лунной хиджры (1524).

Хакназар-хан, сын Касым-хана, после смерти отца стал правителем. В этот период начинаются разногласия среди детей Тактамыша, чем воспользовались дети Шибана, сына Джучи, сына Чингиз-хана, которые стали считать себя наследниками Джучи (Джучиева улуса) и выступили против последних…»

Делаем выводы

– Из данного отрывка можно вынести несколько важных и ценных сведений, – говорит Алмат Абсаликов.

Ученый считает: «Ак Орда представлена как государственное образование, где были свои ханы-правители.

Ак Орда выступает как некая вотчина ордаидов (потомков старшего сына Джучи – Орда-Ежена).

Борьбу за власть в Ак Орде, помимо ордаидов, вели шейбаниды.

Казахские ханы представлены в книге «Джахон Ара» как продолжение ханской династии от Орда-Ежена. Урус-хан (от которого ведут свою генеалогию казахские ханы) обозначен сыном Джимбая (Чимтая), потомком Орда-Ежена, и, соответственно, казахские ханы выступают как прямые наследники Ак Орды.

На этот важный момент указывает и название самого раздела книги Кази Ахмада Гаффари: «Вторая речь о правителях (ханах) Ак Орды», куда автор включает казахских ханов Касыма и Хакназара. Тем самым Кази Ахмад Гаффари (автор книги) хотел показать преемственность власти казахских ханов от правителей левого крыла Улуса Джучи, потомков Орда-Ежена.

Касым-хан обозначен как правитель всего Дешт-и-Кыпчака».

По убеждению Алмата Абсаликова, очень важно, что Гаффари Казвини точно обозначил границы вилайята Ак Орды как государственного образования, пусть и зависимого на первых порах от Золотой Орды, но имеющего все необходимые условия для самостоятельного государственного устройства. В этом отношении Алмат Абсаликов не согласен с мнением историка Александра Быкова, который отмечал, что речи о разграничении владений между Московским царством и Казахским ханством в документах XVI–XVII веков не велось.

Границы были четкими

– Если еще в Золотой Орде определялись границы ее областей, то, несомненно, и в Казахском ханстве разграничение границ было четко обозначенным, – говорит Алмат Абсаликов. – Это отдельная и важная тема, которая нуждается в дополнительных научных исследованиях.

Помимо этого, в «Тарих Джахон Ара» есть прямые указания на линию преемственности ханов Золотой и Ак Орды. Линия преемственности включает непосредственно казахских ханов Касыма и Хакназара, таким образом, не отделяется преемственность одних от других. Это указание на высокий статус казахских ханов и султанов среди кланов чингизидов в целом.

Важнейшее значение Ак Орды

Важно понять значение, которое придавал Кази Ахмад Гаффари понятию «Ак Орда». По мнению советского историка Михаила Вяткина, границы Ак Орды как автономного и зависимого на первых порах от Золотой Орды (Улуг Улуса) образования находились в низовьях Сыр-Дарьи

до гор Улуг-тага (Улытау) и Кучук-тага. Мнение ученого с некоторыми небольшими поправками и дополнениями в целом соответствует описанию границ Ак Орды в историческом труде «Тарих Джахон Ара» Кази Ахмада Гаффари.

Историк Михаил Вяткин ссылается на работу Рашид-ад-дина «Джами-ат-таварих» и другие известные источники средних веков, что заслуживает особого внимания.

Так, в произведении «Хосров и Ширин» золотоордынского поэта Кутба Ак Орда обозначена предельно ясно как государственное образование, а не просто как ставка хана.

Кутб закончил свое произведение в 1341–1342 годах и преподнес поэму хану Танибеку в Сыгнаке (прямого указания на то, что произведение было написано в Сыгнаке, в произведении Кутба нет, но есть косвенные указания на тот факт, что произведение было преподнесено хану именно в Сыгнаке).

Рукопись, переписанная в 1383 году кыпчакским сановником Египта, ныне хранится в Национальной библиотеке Франции (факсимильная копия этой ценной рукописи есть в Центре рукописей и редких книг в Астане).

В поэме есть такие слова, посвященные принцессе и жене хана Танибека: «Джамила хан – первая царица и счастливица, первое украшение трона государства Ак Орды».

Перечитываем классиков

Указания на то, что Ак Орда – это государственное образование, пусть вначале и зависимое от ханов батуидов, есть не только в работах Рашид-ад-дина «Джами-ат-таварих», но и у Муин ад Дина Натанзи в «Мунтахаб ат Таварих», и в других известных источниках и хрониках. Эти труды были написаны до образования Казахского ханства, но в них упоминается Ак Орда как государственное объединение. В свою очередь Казахское ханство является преемником, в том чис­ле и Ак Орды, и Золотой Орды. В этом отношении данные источники имеют большое значение.

Так, в «Джами-ат-таварих» Рашид-ад-дина приводятся косвенные указания на Ак Орду. Есть информация, что сын Бату Туктай, утвердившись на троне в Сарае, воюет против мятежного принца Нукая. В это время Баян прибывает к Туктаю с просьбой о военной помощи. Туктай отказывает, но дает ярлык Баяну на право управлять левым крылом, или землями Орда-Ежена, по сути, Ак Ордой.

Гаффари Казвини в книге «Тарих Джахон Ара» отмечает: «Правители (ханы) Белой Орды, от вилайята левой стороны от границ Улуг Тага до Кара Атала…» Автор, когда пишет об Ак Орде (Белой Орде), не имеет в виду ставку хана, ставка кочевников в персидском языке обозначается как «Урду Гох» или «Урду хони».

Касательно ханской ставки предельно ясно пишет ибн Рузбихан в «Мехман-наме»: «Упоминание о грабеже шибанидскими султанами Улуса казаха Джаниш султана и возвращение воинов султана в ханскую ставку».

Гаффари обозначает границы Ак Орды и указывает на большой географический охват ее территории, при этом упоминает ханскую линию преемственнос­ти. Из этого контекста никак «не вырисовывается» «ханская ставка», которая, как известно, ограничивается только определенным военным лагерем с расположением в нем правителя или главнокомандую­щего.

Кази Ахмад Гаффари Казвини пишет об Ак Орде как о вилайяте-провинции или государственном образовании, свидетельствует о зависимом на первых порах от центральной власти в Сарае, но уже автономном государственном образовании, на фундаменте которого строило свои государственные традиции Казахское ханство.

– Родовые земли Орда-Ежена и его потомков обозначались как Белая Орда, которая из провинции Золотой Орды быстро превращалась в самостоятельное государственное образование с центром в Орда Базаре, также Сыгнаке, – заключает Алмат Абсаликов.

Таким образом, возможности, открытые государственной прог­раммой «Архив-2025», позволили казахстанским историкам точно зафиксировать принципиальные моменты отечественной истории.