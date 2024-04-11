В нескольких областях для школьников отменили экзамены

Образование, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом на брифинге в Республиканском информационном штабе сообщила официальный представитель министерства просвещения РК Мереке Амангелдіқызы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал СЦК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В частности, будут отменены СОР и СОЧ для учащихся Атырауской и Актюбинской областей.

«Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. В шести регионах проведение МОДО переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, СКО, Костанайская и ЗКО). В остальных регионах занятия идут в штатном режиме», - сказал спикер.

Министерство продолжает работу по организации учебного процесса, по размещению детей, находившихся в эвакуационных пунктах. Так, на сегодня 2 393 ребенка уже размещены: учащиеся начальных классов - в детских оздоровительных центрах с полной организацией учебного процесса вместе с родителями; школьники среднего звена - в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения «Дарын», РФМШ, БИЛ и НИШ с организацией учебного процесса; старшеклассники (9-11кл) - в общежитиях колледжей и ВУЗов.

«Дополнительно министерством подготовлено еще 3182 места, которые предлагаются для размещения детей», - добавила официальный представитель ведомства.
#паводки #Образование #школьники #Минпросвещения

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