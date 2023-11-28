В режиме ожидания Экономика 28 ноября 2023 г. 3:00 1332 Дина Боранбаева, область Жетысу Упущенной возможностью называют предприниматели региона нововведение текущего года по снижению налоговой нагрузки. коллаж Павла Цедилина Подписанный 20 марта 2023 года закон наделил местные представительные органы правом до половины снижать размер ставки розничного налога. Но год уже на исходе, а никакого решения в регионе так и не принято. Применять режим розничного налога могут субъекты малого, среднего и микропредпринимательства, осуществляющие один или несколько видов работ, определенных Правительством РК. В обширный перечень входит 190 видов деятельности, включая розничную торговлю, сферу дошкольного образования и оказания услуг. Согласно закону, подписанному Президентом РК 20 марта, местные представительные органы наделены правом понижать размер ставки розничного налога не более, чем на 50%. То есть, насколько уменьшать и снижать ли ставку вообще, каждый маслихат на уровне районов и городов решает индивидуально с учетом экономических обоснований и оказываемого влияния на местный бюджет. Нововведение, вспоминают предприниматели, они восприняли с особым воодушевлением, ожидая снижения расходов. Ведь, как признаются владельцы торговых точек и услугодатели, помимо налогов им приходится регулярно платить за пользование лицензией, вносить страховые, пенсионные и другие взносы, зачастую не позволяющие расширить сферу деятельности. В регионе этим вопросом вплотную занялись с мая: была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, бизнесмены, представители департамента госдоходов и РПП «Атамекен», рассказал председатель ОО «Ассоциация предпринимателей «Вместе мы сила» Эдиль Казакпаев. В том же месяце на заседании отраслевого совета торговли, функционирующего при РПП, депутаты областного и городского маслихатов поддержали просьбу бизнесменов о снижении ставки розничного налога с 4 до 2%. Об этом сообщали и мы на страницах «Казахстанской правды» (№ 98 от 26 мая 2023 года). Как выразили тогда уверенность народные избранники, снижение ставки будет способствовать более активному развитию предпринимательства в регионе, позволит вывести доходы из тени. Казалось бы, процесс пошел... Но в итоге деловые люди прождали полгода, однако никакого решения принято не было. – От лица ассоциации «Вместе мы сила» были направлены соответствующие письма городскому и областному маслихатам и региональной палате предпринимателей. На основании нашей инициативы отраслевой совет по торговле также разослал письма во все маслихаты районов и городов области Жетысу, – рассказывает Эдиль Юрьевич. – До сих пор ни одного ответа... Правда, мы получили письмо от маслихата Текели, в котором сообщается, что предложений по вопросу снижения ставки розничного налога к ним… не поступало. Что касается областного маслихата, то его председатель Гульнар Тойлыбаева информацию подтвердила – все это время депутатский корпус совместно с управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, департаментом государственных доходов и РПП вплотную занимался вопросом. Было проведено три совещания с участием заинтересованных органов. – Мы должны были сделать расчеты – насколько это целесообразно и во сколько обойдется бюджету области, – поясняет Гульнар Тойлыбаева. – Департаменту государственных доходов был обозначен срок до конца ноября для подготовки обоснований. Сейчас мы отправили письмо курирующему заместителю акима области, чтобы эти материалы далее согласовали с районными и городскими маслихатами, которые по расчетам департамента госдоходов, исходя из возможностей своих бюджетов, до 1 декабря текущего года уже сами примут решения. Ставку снижает не областной маслихат. Почему процесс так затянулся, остается неясным – в ответственных ведомствах говорят о том, что все это время работа, пусть и подготовительная, велась постоянно, и обещают принять решение до 1 декабря текущего года. Но тут есть важный нюанс: согласно официальной информации Комитета государственных доходов, в случае принятия местным представительным органом положительного решения о снижении размера ставки розничного налога до 1 июля нынешнего года в силу оно вступило бы с января 2023 года. Такие примеры в стране есть. Самыми «решительными» оказались депутаты маслихатов Астаны, ряда населенных пунктов Кызылординской и Карагандинской областей, где народные избранники проголосовали за снижение ставок розничного налога до 1 июля и где уже действуют новые ставки. А вот если решение принято позднее, то, учитывая норму п. 5 статьи 696-3 Налогового кодекса, в действие оно будет введено только 1 января 2025 года… Так что предпринимателям Жетысу пока остается только надеяться на положительное решение местных представительных органов, которое теперь в любом случае вступит в силу более чем через год. Многие из них уверены: снизь местная исполнительная власть розничный налог до июля нынешнего года, то при подведении итогов уже было бы четко видно – принесло ли нововведение ожидаемые позитивные изменения или ударило по бюджету. Соответственно, это решение можно было либо отменить, либо, напротив, оно бы уже успешно работало на благо региона. #закон #налоги #бизнес #предприниматели #налогообложение