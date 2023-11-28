В режиме ожидания

Подписанный 20 марта 2023 года закон наделил местные представительные органы правом до половины снижать размер ставки розничного налога. Но год уже на исходе, а никакого решения в регионе так и не принято.

Применять режим розничного налога могут субъекты малого, среднего и микропредпринимательства, осуществляющие один или несколько видов работ, определенных Правительством РК. В обширный перечень входит 190 видов деятельности, включая розничную торговлю, сферу дошкольного образования и оказания услуг.

Согласно закону, подписанному Президентом РК 20 марта, местные представительные органы наделены правом понижать размер ставки розничного налога не более, чем на 50%. То есть, насколько уменьшать и снижать ли ставку вообще, каждый маслихат на уровне районов и городов ре­шает индивидуально с учетом экономических обоснований и оказываемого влияния на местный бюджет.

Нововведение, вспоминают­ предприниматели, они восприняли с особым воодушевлением, ожидая снижения расходов. Ведь, как признаются владельцы торговых точек и услугодатели, помимо налогов им приходится регулярно платить за пользование лицензией, вносить страховые, пенсионные и другие взносы, зачастую не позволяющие расширить сферу деятельности.

В регионе этим вопросом вплотную занялись с мая: была создана рабочая группа, куда вошли депутаты, бизнесмены, представители департамента госдоходов и РПП «Атамекен», рассказал председатель ОО «Ассоциация предпринимателей «Вместе мы сила» Эдиль Казакпаев. В том же месяце на заседании отраслевого совета торговли, функционирующего при РПП, депутаты областного и городского маслихатов поддержали просьбу бизнесменов о снижении ставки розничного налога с 4 до 2%.

Об этом сообщали и мы на страницах «Казахстанской правды» (№ 98 от 26 мая 2023 года). Как выразили тогда уверенность народные избранники, снижение ставки будет способствовать более активному развитию предпринимательства в регионе, позволит вывести доходы из тени.

Казалось бы, процесс пошел... Но в итоге деловые люди прож­дали полгода, однако никакого решения принято не было.

– От лица ассоциации «Вмес­те мы сила» были направлены соответствующие письма городскому и областному маслихатам и региональной палате предпринимателей. На основании нашей инициативы отраслевой совет по торговле также разослал письма во все маслихаты районов и городов области Жетысу, – рассказывает Эдиль Юрьевич. – До сих пор ни одного ответа... Правда, мы получили письмо от маслихата Текели, в котором сообщается, что предложений по вопросу снижения ставки розничного налога к ним… не поступало.

Что касается областного маслихата, то его председатель Гульнар Тойлыбаева информацию подтвердила – все это время депутатский корпус совместно с управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития, департаментом государственных доходов и РПП вплотную занимался вопросом. Было проведено три совещания с учас­тием заинтересо­ванных органов.

– Мы должны бы­ли сделать расчеты – насколько это целесообразно и во сколько обойдется бюджету области, – поясняет Гульнар Тойлыбаева. – Департаменту государственных доходов был обозначен срок до конца ноября для подготовки обос­нований. Сейчас мы отправили письмо курирующему заместителю акима области, чтобы эти материалы далее согласовали с районными и городскими мас­лихатами, которые по расчетам департамента госдоходов, исходя из возможностей своих бюджетов, до 1 декабря текущего года уже сами примут решения. Ставку снижает не областной маслихат.

Почему процесс так затя­нулся, остается неясным – в ответственных ведомствах говорят о том, что все это время работа, пусть и подготовительная, велась постоянно, и обещают принять решение до 1 декабря текущего года.

Но тут есть важный нюанс: согласно официальной информации Комитета государственных доходов, в случае принятия местным представительным органом положительного решения о снижении размера ставки розничного налога до 1 июля нынешнего года в силу оно вступило бы с января 2023 года. Такие примеры в стране есть.

Самыми «решительными» оказались депутаты маслихатов Астаны, ряда населенных пунктов Кызылординской и Карагандинской областей, где народные избранники проголосовали за снижение ставок розничного налога до 1 июля и где уже действуют новые ставки. А вот если решение принято позднее, то, учитывая норму п. 5 статьи 696-3 Налогового кодекса, в действие оно будет введено только 1 января 2025 года…

Так что предпринимателям Жетысу пока остается только на­деяться на положительное решение местных представительных органов, которое теперь в любом случае вступит в силу более чем через год. Многие из них уверены: снизь местная исполнительная власть розничный налог до июля нынешнего года, то при подведении итогов уже было бы четко видно – принесло ли нововведение ожидаемые позитивные изменения или ударило по бюджету. Соответственно, это решение можно было либо отменить, либо, напротив, оно бы уже успешно работало на благо региона.