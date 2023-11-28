В режиме «ручного управления»

Неурядицы текущего аграрного сезона, связанные с неблагоприятными погодными условиями, привели к тому, что значительная доля выращенного зерна оказалась низкого качества, и это стало причиной ценовых колебаний на внутреннем рынке. По данным Министерства сельского хозяйства, при средней урожайности 9,7 ц⁄га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы.

– Лицензированные хлебоприемные предприятия приняли 4,7 миллиона тонн зерна нового урожая. Из них 1,8 миллиона тонн (35%) – пшеница 3-го класса, – сообщил глава Минсельхоза в своем докладе в Правительстве.

Несмотря на заверения чиновников в том, что в текущем периоде роста цен на муку и макаронные изделия не предвидится, эти важнейшие составляющие продуктовой корзины уже подорожали.

Между тем ценовые колебания на товарных рынках, как правило, происходят в условиях превышения спроса над предложением. В данном случае речь идет о высоком спросе на качественную пшеницу, которой нынче явно негусто в закромах.

По словам заместителя Премь­ер-министра Серика Жумангарина, «в текущем году у нас большой объем зерна низкого качества, на что рынок не замедлил отреагировать резким повышением спроса на качественное зерно…»

Предугадать подобные «экзерсисы» рынка, казалось бы, несложно. Однако меры по стабилизации сложившейся ситуации у нас, как правило, принимаются уже после того, как «девятый вал» рыночных обстоятельств начинает ломать «мачты социального корабля».

Всем понятно: одно дело – урожай собрать, другое – дос­тавить продукцию потребителям. Иными словами, без регулирования вопросов логистики, связанных в том чис­ле с поставками российского зерна, ценовую ситуацию на рынке явно не выправить. И это на недавней пресс-конференции в Правительстве признал Серик Жумангарин.

– Мы в ручном режиме занимаемся поставками муки в регионы, – сказал заместитель Премьер-министра.

Напомним, в прошлом месяце из-за нехватки вагонов для обеспечения отечественной мукомольной отрасли российским зерном выросли цены на муку в 13 регионах республики. Для стабилизации ситуации было решено направить в регионы операторам-мукомолам удешевленное зерно из резервов Продовольственной корпорации. Однако и тут, как выяснилось, дело не обошлось без банальных проволочек с отгрузкой.

Как отмечают в компании «КТЖ – Грузовые перевозки», в октябре нынешнего года железнодорожным транспортом планировалось перевезти 1,3 млн тонн зерна. Однако грузоотправители предъявили к перевозке немногим более 900 тыс. тонн, что составляет 69% от заявленного объема. Под зерновые грузы ежесуточно предоставлялось свыше 630 вагонов. Но из-за низких темпов погрузочных работ, осуществляемых грузоотправителями, в день грузилось не более 410 вагонов.

Остальной подвижной состав, выходит, «в ожидании погоды у моря» простаивал на подъездных путях. При этом выяснилось, что работы по погрузке зерна в вагоны не обеспечивались в должной мере самими отправителями грузов по причинам, явно не зависящим от компании-перевозчика.

Аграрии же в ходе встреч с представителями ведомства заявили о проблемах именно логистики при отгрузке сельхозпродукции, в частности, о нехватке железнодорожных вагонов, длительных простоях. Так или иначе, но чья «корова здесь больше мычит, да не телится» сейчас уже явно нет смысла выяснять, поскольку каждая из сторон в чем-то права по-своему. Но от этого не легче.

По данным АО «Казахстан темир жолы», за 10 месяцев года объем перевозок зерна железнодорожным транспортом увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности перевезено 9,4 млн тонн зерна. Его экспортные поставки выросли на 29% (7,7 млн тонн).

Только в октябре перевезено свыше 900 тыс. тонн зерна, а также 283 тыс. тонн продуктов перемола. Внутри страны объемы перевозки зерна выросли на 25%, продуктов перемола – на 42%.

Между тем в текущем сезоне не все регионы, как оказалось, успели завершить необходимые процедуры по поставкам удешевленного зерна из Продкорпорации. Напомним: в рамках обеспечения продовольственной безопасности Продкорпорация хранит резервный запас зерна в объеме 500 тыс. тонн. Из этого резерва зерно отпускается мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

Как заявил ранее в Правительстве на селекторном совещании по стабилизации цен на социальные продукты питания председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, даже к концу октября вывоз зерна (из резерва Продкорпорации) осуществляют только 12 областей. В частности, в Северо-Казахстанской области к тому времени не определились с операторами-мукомолами и не подписали договоры поставок, а также не произвели оплату. Алматинская и Улытауская области также промедлили с этим делом, из-за чего сроки поставок зерна на мукомольные предприятия данных регионов затянулись.

Словом, если разбираться в ситуации детально, то выяснится немало недоработок и просчетов, имевших место в нынешнем сезоне в сфере внутренних и внешних поставок зерна, что в общей сложности привело к ценовым колебаниям на рынке.

К примеру, по данным «Казахстан темир жолы», мукомольные предприятия на октябрь 2023 года подали заявки на ввоз 274 тыс. тонн зерна, однако к указанному периоду фактически поступило всего 57 тыс. тонн. Основная причина – отсутствие своевременной оплаты за зерно со стороны мукомольных предприятий. В сентябре объем ввоза импортной пшеницы из РФ составил 107 тыс. тонн.

Эксперты не исключают, что вслед за осенними всплесками рыночной конъюнктуры возможны и последующие «ценовые шоки», поскольку удержать ситуацию под контролем явно не в силах ни один флагман агросектора. Поэтому ценовые перипетии отечественного продовольственного рынка остаются неисповедимыми.

Перед лицом климатических факторов

Основная головная боль аграрной отрасли в текущем году – куда девать более 5 млн тонн пшеницы низкого качества. Из-за отсутствия реальных возможностей переработать такой объем сырья внутри республики планируется экспортировать неклассное зерно в Китай и другие страны, где есть потребность в данной продукции. При этом проблема состоит в недостаточно высокой пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Как известно, пропускная способность железной дороги Казахстана не превышает порядка 1 млн тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте в месяц. Поэтому, как считают эксперты, при внешних грузовых перевозках акценты должны быть смещены в сторону экспорта низкоклассного зерна.

При этом остаются вопросы совершенствования логистики, в решении которых, как говорилось на недавнем форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России, необходимо активное участие российских компаний.

Напомним: в своем выступлении на форуме Президент Касым-Жомарт Токаев призвал российских партнеров к совместной работе по осуществлению проектов в сфере транспортной логистики и инфраструктуры хранения сельхозпродукции. При этом было отмечено, что современные транспортно-логистические ограничения не дают реализовать в полной мере экспортный аграрный потенциал Казахстана.

– Потеря собственной сельхозпродукции из-за недостатков систем логистики и хранения в наших странах достигает 40%. Поэтому другим важным направлением нашего двустороннего сотрудничества должно стать развитие инфраструктуры хранения, в том числе элеваторов и овощехранилищ, – отметил Глава государства.

По мнению министра сельского хозяйства, на сегодня имеется большой потенциал в осуществлении совместных крупных инвестиционных проектов, которые предстоит воплотить в жизнь для решения вопросов импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, а также выхода на экспортные рынки.

Однако на пути к подобному взаимодействию, как показывает практика, существует немало проблем, одна из которых – «серый» импорт. В текущем году в рамках борьбы с ним в республике продлили запрет на ввоз пшеницы автомобильным транспортом, а также ввели ограничения на ввоз зерна по системе железных дорог.

Предполагается, что благодаря данной мере Казахстан будет знать конкретных получателей в лице лицензированных элеваторов, перерабатывающих и птицеводческих предприятий. При этом ограничения не касаются транзитных железнодорожных перевозок российской пшеницы через территорию Казахстана.

Между тем, как отмечают представители НПП «Атамекен», сельское хозяйство страны по-прежнему остается зависимым от государственных субсидий. И в этом плане текущий год не стал исключением.

По данным главы Минсельхоза, на сегодня Правительством прорабатываются вопросы полного покрытия потребности отрасли в субсидиях. Помимо этого в индивидуальном порядке ведется пролонгация кредитов аграрных хозяйств, пострадавших от неурожая текущего года. На первом этапе будет погашена задолженность по субсидиям в размере 30 млрд тенге. Оставшуюся сумму предполагается закрыть до конца года.

– По линии «Аграрной кредитной корпорации» и «КазАгроФинанса» получены обращения 147 сельхозпроизводителей, предоставивших полный пакет документов на пролонгацию исполнения обязательств на 7,2 миллиарда тенге, – сказал министр.

Судя по количеству поданных заявок на пролонгацию текущих обязательств, далеко не все фермеры регионов охвачены мерами господдержки. Например, в Костанайской области, как докладывал глава региона, по линии «КазАгроФинанса» получено не более 49 заявлений от сельхозпроизводителей. И их подали, очевидно, по большей части крупные и средние субъекты, в то время как главной движущей силой отрасли в основном остаются мелкие фермерские хозяйства, которым невысокая урожайность полей (в среднем 9,2 ц⁄га) тоже не позволит покрыть все затраты производства.

По оценкам экспертов, почти половина зерна нынешнего урожая проросшая, что снижает не только потенциал отечественного экспорта, но и шансы аграриев свести, как говорится, финансовые концы с концами. И, как отмечают представители бизнеса, ситуация текущего года является конкретным сигналом для переосмысления существующих подходов к развитию отечественного сельского хозяйства.

Со стороны государства должны быть более весомые стимулирующие меры, позволяющие фермерам обновлять парк сельхозтехники и принимать все необходимые агротехнические меры в условиях текущих климатических изменений, влияние которых для отрасли из года в год становится все более угрожающим.