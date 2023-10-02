В результате пожара в испанском ночном клубе пропали около 18 человек

В результате пожара в испанском ночном клубе пропали без вести около 18 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Не менее 18 человек пропали без вести в результате пожара на дискотеке в ночном клубе испанского города Мурсия, сообщила заместитель мэра города Ребека Перес.

Ранее экстренные службы автономного сообщества Мурсия сообщили, что число погибших в результате пожара 1 октября в ночном клубе в Мурсии на юго-востоке Испании выросло до 13. Мэр города Хосе Бальеста объявил трехдневный траур по погибшим.

"К сожалению, есть сведения, что ... 18 человек пропали без вести. Мы не можем сказать с уверенностью, что эти люди все еще находятся на месте пожара", - заявила телеканалу RTVE Перес в воскресенье.

Заместитель мэра Мурсии также заверила, что спасательные службы продолжают поисковые работы.