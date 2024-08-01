В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы» Культура 1 августа 2024 г. 2:30 7 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Мероприятие посвятили 380-летию Айтеке-би и 250-летию Жанкожа-батыра. Состязания между командами братьев прошли в рамках проекта «Караван молодежи». фото Ернура Ералиулы Как рассказал глава районного Молодежного ресурсного центра Нурбек Акпанбетов, состязание состояло из трех этапов. На этапе «Знакомство» братья должны были представить друг друга зрителям в песнях, стихах или сценках. Второй этап – «Когда есть брат, никогда не говори, что ты несчастен» включал в себя совместное выступление в любом жанре. А на третьем этапе – «Аға болсаң, ақыл айт! Ақыл айтсаң, мақұл айт!» – участникам предстояло через образы известных личностей или батыров показать краткую поучительную сценку, отражающую духовные отношения между братьями. В спор за награды вступили семь команд. По итогам выступлений Гран-при конкурса завоевали братья Нагашыбаевы из села Лакалы. Приз за первое место вручен братьям Агадиловым из села Гани Муратбаева, за второе – Едигеевым из села Басыкара. Наградами за третье место отмечены братья Шарапатовы из села Актан-батыра и Абдильдаевы из села Пиримова. Все участники удостоены дипломов и призов районного Молодежного ресурсного центра. Как отметил председатель жюри, ветеран образования Абдол Дуйис, конкурс показал, как важно знание и укрепление древних семейных традиций. – У казахов отношения между поколениями и воспитание младших формировались на примерах не только старших в семье, но и известных граждан, легендарных героев. Старший брат всегда оказывал большое влияние на младшего. Казахская мудрость гласит: «Куда движутся передние колеса повозки, туда направляются и задние колеса». Сегодня мы увидели, что это действительно так. – Не зря наши предки говорили: «У кого есть старший брат, у того есть опора, у кого младший брат – у того подмога». В теме мероприятия заключено завещание великого Айтеке-би. Участники показали, что национальные семейные традиции сильны. Это первый подобный конкурс в нашем районе. Планируем сделать его традиционным, меняя возраст участников и условия состязаний, – сообщила директор сельского клуба Басыкара Лаура Шайхиева. Благодарность участникам и организаторам конкурса выразила председатель женсовета села Басыкара Ибагуль Нурасылова: – Всем зрителям понравилось мероприятие. Выступление парней очаровывало. Оказалось, что конкурсанты могут сочинять стихи, исполнять песни, играть на национальных инструментах и еще – демонстрировать свои добрые взаимоотношения. Такие мероприятия, несомненно, имеют большое воспитательное значение. Церемония награждения на центральной площади села завершилась концертом артистов района и щедрым дастарханом с национальными яствами. #село #традиции #конкурс братьев #Басыкара