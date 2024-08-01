В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»

Культура
7
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Мероприятие посвятили 380-летию Айтеке-би и 250-летию Жанкожа-батыра. Состязания между командами братьев прошли в рамках проекта «Караван молодежи».

фото Ернура Ералиулы

Как рассказал глава районного Молодежного ресурсного центра Нурбек Акпанбетов, состязание состояло из трех этапов. На этапе «Знакомство» братья должны были представить друг друга зрителям в песнях, стихах или сценках. Второй этап – «Когда есть брат, никогда не говори, что ты несчастен» включал в себя совместное выступление в любом жанре. А на третьем этапе – «Аға болсаң, ақыл айт! Ақыл айтсаң, мақұл айт!» – участникам предстояло через образы известных личностей или батыров показать краткую поучительную сценку, отражающую духовные отношения между братьями.

В спор за награды вступили семь команд. По итогам выступлений Гран-при конкурса завоевали братья Нагашыбаевы из села Лакалы. Приз за первое место вручен братьям Агадиловым из села Гани Муратбаева, за второе – Едигеевым из села Басыкара. Наградами за третье место отмечены братья Шарапатовы из села Актан-батыра и Абдильдаевы из села Пиримова. Все участники удостоены дипломов и призов районного Молодежного ресурсного центра.

 

Как отметил председатель жюри, ветеран образования Абдол Дуйис, конкурс показал, как важно знание и укреп­ление древних семейных традиций.

– У казахов отношения между поколениями и воспитание младших формировались на примерах не только старших в семье, но и известных граж­дан, легендарных героев. Старший брат всегда оказывал большое влияние на младшего. Казахская мудрость гласит: «Куда движутся передние колеса повозки, туда направляются и задние колеса». Сегодня мы увидели, что это действительно так.

– Не зря наши предки говорили: «У кого есть старший брат, у того есть опора, у кого младший брат – у того подмога». В теме мероприятия заключено завещание великого Айтеке-би. Участники показали, что национальные семейные традиции сильны. Это первый подобный конкурс в нашем районе. Планируем сделать его традиционным, меняя возраст участников и условия состязаний, – сообщила директор сельского клуба Басыкара Лаура Шайхиева.

Благодарность участникам и организаторам конкурса выразила председатель женсовета села Басыкара Ибагуль Нурасылова:

– Всем зрителям понравилось мероприятие. Выступ­ление парней очаровывало. Оказалось, что конкурсанты могут сочинять стихи, исполнять песни, играть на национальных инструментах и еще – демонстрировать свои добрые взаимоотношения. Такие мероприятия, несомненно, имеют большое воспитательное значение.

Церемония награждения на центральной площади села завершилась концертом артистов района и щедрым дастарханом с национальными яствами.

#село #традиции #конкурс братьев #Басыкара

Популярное

Все
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Изучать язык на свежем воздухе предложили в Алматы
Шымкентский Арбат как зеркало отношения к детскому труду
Юные айтишники взяли «золото» в Сеуле
В Шымкенте нашествие каракуртов
В Кызылорде распахнул двери современный спортивный комплекс «Мың бала»
Национальная сборная по кокпару активно готовится к играм
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
За легкой промышленностью большое будущее
Традиционные для юга арбузы и дыни научились выращивать в целинном климате близ столицы
В летних археологических лагерях школьникам прививают интерес к истории
На тысяче скважин рудника Семизбай работа идет в круглосуточном режиме
Осторожно – гаджеты!
Прогнозы хорошие, не подвела бы погода!
В Алматы построят завод солнечных панелей
Пресс-конференция... на пляже
Работа и несовершеннолетние
Меняем мусор на мороженое
Декларация о доходах: рекомендовано быть максимально честными
На средства спонсоров приобретены 65 квартир для пострадавших от паводка
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Слово о романе «Бопай ханум»
Многосторонний авторитет Казахстана
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
В Алматы чествовали народного артиста Лаки Кесоглу
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Сахарный диабет: реалии сегодняшнего дня
Шестнадцать оттенков белого. И... соленого
Свыше 192 тысяч детей региона планируют охватить летним отдыхом
Новый поворот в президентской предвыборной гонке в США
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Правительство выделило порядка 4,9 млрд тенге на реконструкцию тепломагистралей в ЗКО
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Выросла удовлетворенность казахстанцев качеством жизни
Ержан Мейрамов освобожден от должности главы Комитета телекоммуникаций
300 родителей лишены и 240 ограничены в своих правах
Хайретдин и Ахмет
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Фильм «Дала қасқыры» получил высокую оценку на кинофестивал…
Онлайн-архив бесплатных экземпляров печатной периодики созд…
Слово о романе «Бопай ханум»
В нацпарке «Бурабай» открыли Мультимедийный интерактивный к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]