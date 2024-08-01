В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»

Как рассказал глава районного Молодежного ресурсного центра Нурбек Акпанбетов, состязание состояло из трех этапов. На этапе «Знакомство» братья должны были представить друг друга зрителям в песнях, стихах или сценках. Второй этап – «Когда есть брат, никогда не говори, что ты несчастен» включал в себя совместное выступление в любом жанре. А на третьем этапе – «Аға болсаң, ақыл айт! Ақыл айтсаң, мақұл айт!» – участникам предстояло через образы известных личностей или батыров показать краткую поучительную сценку, отражающую духовные отношения между братьями.

В спор за награды вступили семь команд. По итогам выступлений Гран-при конкурса завоевали братья Нагашыбаевы из села Лакалы. Приз за первое место вручен братьям Агадиловым из села Гани Муратбаева, за второе – Едигеевым из села Басыкара. Наградами за третье место отмечены братья Шарапатовы из села Актан-батыра и Абдильдаевы из села Пиримова. Все участники удостоены дипломов и призов районного Молодежного ресурсного центра.

Как отметил председатель жюри, ветеран образования Абдол Дуйис, конкурс показал, как важно знание и укреп­ление древних семейных традиций.

– У казахов отношения между поколениями и воспитание младших формировались на примерах не только старших в семье, но и известных граж­дан, легендарных героев. Старший брат всегда оказывал большое влияние на младшего. Казахская мудрость гласит: «Куда движутся передние колеса повозки, туда направляются и задние колеса». Сегодня мы увидели, что это действительно так.

– Не зря наши предки говорили: «У кого есть старший брат, у того есть опора, у кого младший брат – у того подмога». В теме мероприятия заключено завещание великого Айтеке-би. Участники показали, что национальные семейные традиции сильны. Это первый подобный конкурс в нашем районе. Планируем сделать его традиционным, меняя возраст участников и условия состязаний, – сообщила директор сельского клуба Басыкара Лаура Шайхиева.

Благодарность участникам и организаторам конкурса выразила председатель женсовета села Басыкара Ибагуль Нурасылова:

– Всем зрителям понравилось мероприятие. Выступ­ление парней очаровывало. Оказалось, что конкурсанты могут сочинять стихи, исполнять песни, играть на национальных инструментах и еще – демонстрировать свои добрые взаимоотношения. Такие мероприятия, несомненно, имеют большое воспитательное значение.

Церемония награждения на центральной площади села завершилась концертом артистов района и щедрым дастарханом с национальными яствами.