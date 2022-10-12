Здравоохранение
В Семее матери детей-инвалидов обратились к министру здравоохранения Ажар Гиният с просьбой оказать содействие в получении медицинской помощи
Флора Левина, область Абай

Никому не нужны

Мамы особенных детей пожаловались на то, что их чада не могут получить своевременную квалифицированную медицинскую помощь на месте, ребенка для этого нужно везти в столицу, на что у многих нет средств. Родители возмущены отношением медицинских работников к их детям. Им не оказывается ранняя комплексная помощь, а ведь именно в раннем возрасте вовремя поставленный правильный диагноз может помочь вырасти ребенку здоровым.

– В нашем городе нет условий для проведения детям магнитно-резонансной томографии. Мы вынуждены обращаться в лечебные учреждения в других городах Казахстана или в столице. Помощь там нам могут предоставить в порядке очереди, на которую уходят месяцы. Мы несем расходы за проезд, съемное жилье. Вы же понимаете, что за нездоровым ребенком нужен глаз да глаз. Многие из нас не могут выйти на работу из-за того, что сидят дома с детьми. Пособия по инвалидности хватает лишь на лекарства, – рассказала Татьяна Мадорная.

Поначалу женщины стучались в двери чиновников поодиночке, но, чувствуя, что им не одолеть бюрократическую машину, они решили объединиться и создали общественное объединение «Родители детей с особенностями развития».

Мамы не просят что-то для себя лично, они всего лишь хотят, чтобы медицинская помощь для их детей была своевременной и качест­венной.

– Чтобы обследование наших детей прошло без последствий, необходимо использовать ингаляционный наркоз с препаратом «Севоран». Это самый щадящий препарат, и он не вызывает тошноты, слюнотечения и рвоты. Мы согласны на платную услугу, но нужно, чтобы эти услуги мы могли получить в нашем городе. А у нас нет детского анестезиолога, эпилептолога, нет кафедры дефектологии в медицинском университете Семея, – жалуются родители.

В городе на сегодняшний день работает лишь один Центр по оказанию специальных социальных услуг, рассчитанный на 40 детей. А реабилитационные центры не принимают ребятишек с ментальными и психоэмоциональными нарушениями.

Из Министерства здравоохранения обращение матерей было перенаправлено в управление здравоохранения Восточно-Казах­станской области. В Семее создана специальная комиссия, в составе которой руководители городских поликлиник.

И вот на днях матери детей-инвалидов получили от комиссии ответ: «С марта 2020 года в связи с отсутствием условий предъявляемых требований к оказанию анестезиологического пособия в педиатрической практике в поликлинике № 7 города Семея прекратили проведение МРТ детям. МРТ детям с применением полноценного наркоза представляет определенные трудности, особенно в условиях поликлиники. Осуществление анестезиологического пособия детям несет огромные риски, так как дети практически 100% имеют значительное отставание в развитии, имеют большое количество сопутствующих заболеваний, возраст детей от 0 до 5 лет вызывает рост рисков и осложнений. На сегодняшний день в поликлинике № 7 города Семея нет необходимых условий для проведения МРТ детям с применением наркоза в соответствии с приказом МЗ РК от 06.10.2017 г. № 763 «Об утверж­дении Стандарта организации оказания анестезиологической и реаниматологической помощи в РК». Единственное медицинское учреждение, в котором дети смогут получить всю необходимую помощь, находится в соседней Восточно-Казахстанской области в Центре матери и ребенка города Усть-Каменогорска».

– Наши дети не могут получить даже стоматологическую помощь, нам отказывают из-за того, что отсутствует оборудование для таких детей и отсутствует детский наркоз, но должен же быть какой-то выход! Неужели в Год детей, объявленный в Казахстане, дети так и не смогут получить медицинскую помощь? В нашем городе нужны дополнительные классы с инклюзивным образованием, нужны коррекционные центры. Выходит, наши дети никому не нужны? – сетует Олеся Сидорова.

На недавней встрече с представителями общественного фонда «Центр семьи» в акимате области Абай проблему по оказанию медицинской помощи детям-инвалидам решить все же пообещали. Но когда это случится, пока неизвестно.

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