Названы симптомы нового типа коронавируса XEC

Они почти не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ученые предупреждают, что по миру начал распространяться новый вариант Covid-19, получивший название XEC. Именно он вскоре может стать основной разновидностью коронавируса и вытеснить предыдущие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Би-би-си

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне этого года, и с тех пор случаи XEC фиксировались в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах.

XEC отличается от своих предшественников некоторыми мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению, отмечают ученые. Однако они считают, что существующие вакцины должны помочь предотвращению наиболее серьезных последствий для здоровья человека.

Симптомы нового варианта ковида не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.

Большинство людей выздоравливают после ковида в течение нескольких недель, однако у некоторых болезнь протекает дольше.