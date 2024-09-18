Вакцинация девочек против ВПЧ началась в Казахстане

Этот вирус является основным возбудителем рака шейки матки
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно.
«Прививки будут проводиться в медицинских кабинетах школ после получения информированного согласия родителей или законных представителей. По желанию родителей вакцинация также может быть проведена в поликлиниках по месту прикрепления», - сообщили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет.
«Ежегодно в стране регистрируется около 1 900 новых случаев этого заболевания. Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне. Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира», - отметили в пресс-службе МЗ РК.