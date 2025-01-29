В Семее проходит выставка шерстяной акварели

Живопись шерстью – это необычная художественная техника, придуманная в начале XX века в Германии Рудольфом Штайнером. В Казахстане она стала популярной только в последние годы. Техника не случайно получила название «шерстяная акварель»: работы получаются мягкими во всех смыслах этого слова, в них ощущаются мягкость шерсти и мягкое душевное тепло. Отложив в сторону кисти и краски, авторы произведений послойно укладывают на полотно шерсть разных цветов. Работы, представленные на выставке, созданы будущими дизайнерами – студентами Высшего колледжа «Семей» им. Дулата Бабатайулы.

У юных мастеров завитки пряжи превращаются в нежные изгибы лепестков, морскую пену, силуэты уютных домиков, завораживающие пейзажи и сочные натюрморты. Здесь можно увидеть цветочное разнообразие: пионы, лилии, ирисы, маки, подсолнухи. Теплом и свежестью веет от лесных и морских пейзажей. Птицы и животные благодаря именно шерстяной акварели кажутся живыми. А от юной красоты девичьих лиц буквально захватывает дыхание.