В школах Актобе закрыли эвакуационные пункты

Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Часть пострадавших вернулись в свои дома, около тысячи человек переселили в гостиницы и общежития вузов и колледжей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Актюбинской области 

Фото: акимат Актобе

По данным областного управления образования, в 40 школах города Актобе и районов во время паводка были организованы эвакуационные пункты для граждан, чьи дома были подтоплены. Ситуация с паводком в регионе стабилизировалась, большинство жителей возвращаются в свои дома. Эвакуационные пункты, расположенные в школах города Актобе, закрыли. Сейчас в образовательных учреждениях проводят дезинфекцию.

«Актюбинцев, которые все еще остаются в эвакуационных пунктах, переселили в общежития вузов, колледжей и гостиницы. Главная задача - обеспечить надлежащее проживание и условия для тех, кто пока не может вернуться домой», - говорится в сообщении.

Так, 984 человека, из них 448 детей, разместили в общежитиях Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова, Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, высшего гуманитарного колледжа, колледжа транспорта, связи и новых технологий, высшего аграрно-технического колледжа имени Ш. Берсиева, гостиницах Центра подготовки Олимпийского резерва и благотворительного учреждения «Ас-Сәлем».

Как сообщалось ранее, от актюбинских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступило 1 424 заявления на получение единовременной социальной выплаты. На сегодняшний день 1 088 семьям выплачено более 352 млн тенге.

Заявления еще 336 семей рассматриваются комиссией.

#паводки #акимат #Актобе #гостиницы

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