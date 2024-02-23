В школах Карагандинской области был доступ к запрещенному контенту
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Нарушения установлены во всех школах региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
В ходе проверки установлены факты открытого доступа обучающихся к деструктивной информации.
– Школьники Шахтинска свободно использовали браузеры (Интернет) в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В Балхаше школьники проходили тесты на определение их к участникам «ЧВК Редан», данная организация представляет собой агрессивную молодежную группировку и несет общественную опасность, – рассказали прокуроры.
Внесены акты прокурорского надзора, виновные лица наказаны, проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам.