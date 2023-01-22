В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования

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В Шымкенте задержали главного специалиста отдела образования города. Его подозревают в получении взятки от руководителей̆ садиков, передает Кazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Антикоррупционная служба ведет досудебное расследование по ст. 366 ч. 3 УК РК в отношении главного специалиста отдела образования города Шымкента.

Она подозревается в неоднократном получении взятки в сумме 800 тысяч тенге от руководителей̆ садиков за положительное решение по результатам проверок в 2022году.

Подозреваемся во время допроса полностью признала вину в совершении преступления.

В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.