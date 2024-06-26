В Сингапуре мужчина сорвал джекпот и получил сердечный приступ

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В сингапурском казино мужчина сорвал джекпот - более 4 млн долларов - и настолько сильно впечатлился, что заработал сердечный приступ. Очевидцы распространили в сети информацию, что счастливчик скончался, однако источники в игорном бизнесе заявили, что победитель находится в больнице и восстанавливается после инцидента, пишет издание The Daily Mail.

Инцидент произошел в казино Marina Bay Sands в самом сердце Центрального делового района Сингапура. В сети появился видеоролик, на котором видно, как азартный игрок салютует и празднует выигрыш в 4 миллиона долларов, а затем падает навзничь из-за сердечного приступа. Толпа ужасающихся прохожих собралась вокруг, некоторые бросились на помощь мужчине, другие снимали происходящее на телефоны.

Медики немедленно подоспели к пострадавшему и смогли оперативно оказать ему первую помощь. По словам источников из игорного бизнеса, мужчина находится в больнице и восстанавливается после инцидента. Сообщения о том, что он скончался в заведении, не соответствуют действительности.

Ранее в апреле в США подобное произошло с игроком, у которого сердце остановилось во время игры в блэкджек в Лас-Вегасе. Мужчина умер через 6 месяцев в возрасте 48 лет. Его семья обвинила персонал казино в бездействии. Как утверждается в иске, игрок "пролежал на столе более 20 минут", пока дилер блэкджека продолжал раздавать карты. За это время он "получил черепно-мозговую травму из-за недостатка кислорода в мозгу", - утверждается в иске. Там же говорится, что смерть наступила в результате противоправных действий и халатности.