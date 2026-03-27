В составе мясного кластера

Сельское хозяйство
6
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Основным драйвером развития аграрного сектора региона становится разведение домашнего скота. Сегодня на долю этого направления приходится свыше 52% общего объема сельскохозяйственной продукции, произведенной на местных фермах.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С каждым годом отраслевые показатели выработки растут, что стало возможным во многом благодаря господдержке. Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев, меры поддержки со стороны государства позволили развивать животноводство быстрее и эффективнее. К примеру, производство мяса увеличилось на 2,4%, а молока – на 1,6%. Общее поголовье скота по области достигло 3,7 млн голов, увеличившись на 2,7%.

Глава отраслевого регионального ведомства также отметил системную работу по развитию племенного животноводства. Сегодня численность этой категории крупного рогатого скота в регионе составляет более 52 тыс. особей. Их разведением занимаются 59 животноводческих ферм. Количество племенных овец, размножением которых занимаются 359 крестьянских хозяйств, превысило 792 тыс. голов.

В настоящее время в облас­ти действуют девять откормочных площадок промышленного типа для крупного рогатого скота вместимостью от тысячи до семи тысяч голов, а также две площадки для одновременного откорма пяти тысяч овец. Откормом успешно занимаются крестьянские хозяйства «Медет» в Кордайском и «Олжа» в Меркенском районах.

– В составе мясного кластера действуют два крупных предприятия – Меркенский мясокомбинат и кордайская компания «Первомайские деликатесы», которые осуществляют убой и переработку до 300 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота в сутки, – отметил Абдирасил Желеубаев.

По словам главы областного управления, в регио­не успешно развивается и птицеводство. В настоя­щее время на территории области работают две крупные птицефабрики – ТОО «Әулие-Ата Феникс» и АО «Алель-Агро».

Последняя считается одним из ведущих отраслевых перерабатывающих предприятий даже в масштабах республики. Фаб­рика специализируется на инкубации, выращивании бройлеров и производстве мяса птицы-бройлера, действуя в рамках полного производственного цикла. В настоящее время здесь работают около 1 500 человек. До конца 2028 года руководство предприятия планирует увеличить производительность до 75 тыс. тонн курятины в год. Объем инвестиций в проект составит около 50 млрд тенге.

По информации областного управления сельского хозяйства, в регионе функцио­нируют 55 молочно-товарных ферм, в том чис­ле крупная ферма производственного типа на 600 дойных коров в Кордайском районе, принадлежащая ТОО «Какпатас Кордай».

Надо сказать, что благодаря господдержке за пос­ледние три года количество молочно-товарных ферм увеличилось с 37 до 55. Их продукция полностью пос­тавляется на местные перерабатывающие предприя­тия.

– За последние три года на развитие этого направления выделено 1,2 миллиарда тенге, в результате число предприятий по переработке молока достигло 28. И потенциал в этом секторе остается довольно высоким. На сегодня производственные мощности задействованы пока только на 78 процентов, – заключил руководитель областного сельскохозяйственного управления.

