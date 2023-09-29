В финпирамиду попадали карагандинцы через "люксовые" чаты в WhatsApp и Telegram

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

По версии следствия, она создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram и собирала деньги

Фото: Kazpravda.kz

Жительницу Карагандинской области подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ. 

Как оказалось, подозреваемая карагандинка была ранее судима за сбор денег в финпирамиду.  

На этот раз женщина создала чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram и привлекала от населения деньги – от 50 тысяч до 300 тысяч тенге, обещая за 1-3 дня выплаты от 50 до 300%. 

Деньги перечислялись через банковское приложение.

«Подозреваемая задержана и водворена в ИВС с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца.

Следствие предварительно установило более 100 участников чата «Озимиз гой Арай». Проводятся следственные действия, направленные на установление пострадавших из чатов «Люкс чат», «Чек чат люкс 100%», «Вклад чат 50%», – отметили в АФМ.

 

 

 

#деньги #Карагандинская область #финансовая пирамида #чаты

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