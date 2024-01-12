В США заявили, что Байден отдал приказ нанести удар в Йемене после атаки хуситов

Представитель американской администрации отметил, что после того, как эта атака была отражена, американский президент вновь собрал свою команду по национальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС
Президент США Джо Байден распорядился нанести удар по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене 9 января после их атаки на американский корабль. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном военной операции против хуситов.
По словам чиновника, 9 января хуситы осуществили "одну из самых масштабных атак в Красном море, в которой были применены около 20 БПЛА и 3 ракеты, сбитые силами Великобритании и США". Чиновник подчеркнул, что целью этой атаки было "американское торговое судно с сопровождавшими его военными кораблями".
"После того, как эта атака была отражена, президент вновь собрал свою команду по национальной безопасности, ему были представлены варианты коллективного ответа в сотрудничестве с ближайшими партнерами. В конце той встречи президент поручил министру обороны [США Ллойду] Остину осуществить этот ответ, что привело сегодня к нанесению ударов", - отметил представитель американской администрации.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) 10 января сообщило, что 9 января хуситы попытались осуществить сложную атаку с использованием беспилотников, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена "в направлении международных морских путей в южной части Красного моря". В отражении атаки участвовали корабли ВМС США, а также корабль ВМС Великобритании. По данным CENTCOM, силы коалиции сбили 18 беспилотников, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельную баллистическую ракету.
Военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, "обеспечивавший поддержку" Израиля. Сариа подчеркнул, что операция стала "предварительным ответом на вероломное нападение", которому хуситы подверглись со стороны американских сил 31 декабря.