В США заявили, что Байден отдал приказ нанести удар в Йемене после атаки хуситов

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Представитель американской администрации отметил, что после того, как эта атака была отражена, американский президент вновь собрал свою команду по национальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото иллюстративное: @motaz_azaiza

Президент США Джо Байден распорядился нанести удар по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене 9 января после их атаки на американский корабль. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном военной операции против хуситов.

По словам чиновника, 9 января хуситы осуществили "одну из самых масштабных атак в Красном море, в которой были применены около 20 БПЛА и 3 ракеты, сбитые силами Великобритании и США". Чиновник подчеркнул, что целью этой атаки было "американское торговое судно с сопровождавшими его военными кораблями".

"После того, как эта атака была отражена, президент вновь собрал свою команду по национальной безопасности, ему были представлены варианты коллективного ответа в сотрудничестве с ближайшими партнерами. В конце той встречи президент поручил министру обороны [США Ллойду] Остину осуществить этот ответ, что привело сегодня к нанесению ударов", - отметил представитель американской администрации.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 10 января сообщило, что 9 января хуситы попытались осуществить сложную атаку с использованием беспилотников, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной им территории Йемена "в направлении международных морских путей в южной части Красного моря". В отражении атаки участвовали корабли ВМС США, а также корабль ВМС Великобритании. По данным CENTCOM, силы коалиции сбили 18 беспилотников, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельную баллистическую ракету.

Военный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали с помощью беспилотников, а также баллистических и противокорабельных ракет американский корабль, "обеспечивавший поддержку" Израиля. Сариа подчеркнул, что операция стала "предварительным ответом на вероломное нападение", которому хуситы подверглись со стороны американских сил 31 декабря. 

#США #Йемен #ракета

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