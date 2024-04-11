В «Сталлите» готовы работать в три смены

Комиссия по мониторингу местного содержания в государственных закупках палаты предпринимателей Актюбинской области совмест­но с областным управлением индустриально-инновационного развития инициировала проведение деловых ознакомительных туров по предприятиям местных товаропроизводителей.

Первый блин не вышел комом. Выезд в ТОО «Сталлит», специа­лизирующееся на выпуске рабочей металлической мебели, вызвал большой интерес у потенциальных заказчиков – представителей управлений здравоохранения, образования, энергетики и ЖКХ, а также АО «Aqtobe su-energy group».

Переходя из цеха в цех, от одного изделия (металлического шкафа или стеллажа) к другому, визитеры не скрывали своего удивления и восхищения, хотя поначалу пытались критически отнестись к тому, что осматривали и изучали. В первую очередь нужно было удостовериться в безо­пасности предлагаемой мебели, в том, что она не имеет острых углов, к примеру.

Шкафы должны быть устойчивыми, плотно закрываться и надежно запираться. Вариантов изделий оказалось много: архивные с передвижными полками, для спецодеж­ды, хранения сумок, телефонов, для медикаментов, лабораторные. На все вопросы по использованию такой мебели директор товарищества Артур Баракбаев отвечал терпеливо, при необходимости уточнения подзывал мастеров.

– Через тендер по госзакупкам поступил заказ из Туркестана на 500 шкафов для хранения документов, а также заказ на дорожные ограждения для Шымкента. Сейчас выполняем заказ по спортивным раздевалкам. Мы всегда загружены, – включается в беседу мастер цеха металлических конструкций, где задействованы 18 человек.

Примечательно, что заказы идут из разных уголков Казахстана. Значит, организованный тур вполне уместен. Среди заказчиков в плане перспектив дальнейшего сотрудничества можно выделить нефтяников и учреждения образования.

Предлагаемые позиции выставлены на О-market (электронный магазин по госзакупкам). Сырье используется актюбинское, закупается на площадке Металл-инвеста.

– Работаем в две смены, при необходимости можем открыть и третью. Сейчас с этой целью дополнительно набираем людей, – рассказывает директор ТОО Артур Баракбаев. – На рынке мы больше 15 лет. Мощности постоянно увеличиваются. В коллективе более 30 человек: сварщики, сборщики, упаковщики, конструкторы. Сформирован основной костяк коллектива. Созданы все условия для работы, платим хорошую зарплату, соблюдаем все права работников. У нас есть столовая, где кормим бесплатно.

Он сам когда-то начинал здесь простым рабочим, только по другой специальности, работал с деревом. И хотя имеет образование юриста, потянуло на производство, которое тогда только зарождалось. Постепенно втянулся, стал руководителем.

В том, что здесь заботятся о работающих людях, убеждаюсь, потрогав трубы, протянувшиеся вдоль стен цехов. Они – теплые. Такое встретишь не везде. При всех плюсах директор признается в том, что какая-то доля новых работников здесь не задерживается. Но к этому явлению он относится спокойно.

На его взгляд, эта тенденция – общая. Таков рынок труда, на котором присутствует какой-то процент «случайных» для конкретного производства людей. Жаль только, что порой уходят обученные работники.

...Гостям показывают весь технологический процесс. После сварки, сборки готовое изделие обдается порошковой краской нужного цвета, после чего «запекается» в печи.

Для того чтобы пройти в следующий цех, пересекаем столовую. Ее открыли в прошлом году. Здесь рабочие обедают или ужинают, если выходят в ночную смену. Предметы, созданные штучно, для внутреннего использования, вновь вызывают большой интерес посетителей. Они сравнивают столы, стулья с тем, что имеют у себя, и делают вывод: кое-что можно было бы дополнительно заказать с учетом идей конструкторов «Сталлита».

– Хотим изучить все возможности предприятия, так как в этом году нам выделяют бюджетные средства на приобретение мебели, поэтому мы здесь. Работаем по О-market. Первый раз узнала, что в Актобе можно купить то, что ранее заказывали в других местах. Важны цена и качество, что гарантирует СТ-КЗ, в остальном нет ограничений, – рассказала директор областной школы-интерната санаторного типа Гулбарам Калиева.

В литейном цехе шла ревизия, но визитеры убедились, что на предприятии практически безотходное производство, все идет в дело.

Завершился тур в мебельном цехе, где по такому случаю был представлен большой ассортимент металлической мебели для школ, детских садов, офисов. Парты ординарные, округленные для детей с нарушением зрения, для рисования, занятия музыкой. Строгих и веселых расцветок. И вновь потенциальные заказчики гладили, щупали, примерялись, придирались... Ведь спрос на то, что именно покупается на государственные деньги, строг.

Даже огромному стеллажу, сконструированному экспериментально, опытные заказчики сразу нашли возможное применение – он идеально подходит для сушки посуды. Рядом оказался сейф с китайской надписью. Выяснилось, его приобрели, чтобы, изучив, научиться делать подобное. Работа над расширением ассортимента не прекращается.

На сегодня в Актюбинской области зарегистрировано около двухсот предприятий, имеющих сертификат CT-KZ. Наибольшей заинтересованностью в этом направлении отличаются производители корпусной мебели, медицинских кроватей и металлических шкафов для лабораторных работ, металлических конструкций...

– Поскольку наша область является промышленным регионом, средний бизнес ориентируется на крупные предприятия. Мы больше ориентированы на нефтяные компании, нежели на сотрудничество с местными производителями. Сейчас расширяем свою деятельность, начат мониторинг школ и детских садов, медицинских учреждений. Согласно проведенному анализу, можем собственными силами удовлетворить требования коммунальной сферы, а также образования и здравоохранения, – отметил руководитель отдела отраслевого развития и сопровождения проектов РПП «Атамекен» Нурлан Кусаев.

Поддержку уже ощутили и в ТОО «Сталлит».