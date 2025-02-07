В Степногорске служебная собака Мирадо выявила нарколабораторию

В городе Степногорск военнослужащий воинской части 3517 Национальной гвардии МВД РК регионального командования «Орталық» в рамках совместного патрулирования с сотрудниками полиции обнаружил подпольную нарколабораторию
Во время выполнения служебно-боевой задачи ефрейтор Ларионов и его служебная собака по кличке Мирадо проводили осмотр жилых помещений. В ходе проверки одной из городских квартир Мирадо учуял резкий посторонний запах, что вызвало подозрение у военнослужащего. После детального обследования закрытого помещения было выявлено, что внутри организована фитолаборатория для выращивания запрещенных веществ.
На место происшествия были незамедлительно вызваны оперативные службы, а владелец квартиры был задержан. В настоящее время компетентные органы проводят дальнейшее расследование, направленное на установление всех обстоятельств данного правонарушения.