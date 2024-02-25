В столице какой из стран СНГ самый дешёвый хлеб?

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За январь–декабрь 2023 года в Казахстане произвели 506,6 тыс. тонн свежего хлеба — на 2,3% меньше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

Наибольшие объёмы выпуска ожидаемо зарегистрировали в южных густонаселённых регионах, где лидером стала Туркестанская область: 121,9 тыс. тонн, минус 0,3%. На второй и третьей строчках расположились Алматы (54,7 тыс. тонн) и Актюбинская область (47 тыс. тонн).

Меньше всего хлеба произвели в области Улытау (4,6 тыс. тонн) и Мангистауской (7,9 тыс. тонн) области, а также в Шымкенте (8,2 тыс. тонн).

В том числе пшеничного хлеба за двенадцать месяцев произвели 378,7 тыс. тонн — на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Выпуск булочных изделий составил 32,7 тыс. тонн, ржаного хлеба — 21,6 тыс. тонн, ржано-пшеничного — 13,3 тыс. тонн, диетического — 586 тонн, прочего хлеба — 59,8 тыс. тонн.

По итогам января текущего года годовой рост цен на хлеб составил 5,6%. В том числе пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожал на 9,2%, из муки первого сорта — на 4%, ржано-пшеничный хлеб — на 6,9%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на хлеб был отмечен в области Абай: на 16% за год. В тройке антилидеров также оказались Алматы (на 15,9%) и область Жетысу (на 8,5%). Наименьшее годовое удорожание было зафиксировано в Северо-Казахстанской (плюс 0,7%), Туркестанской (плюс 0,9%) и Жамбылской (плюс 1,1%) областях.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта на рынках и в магазинах страны в январе стоил 371 тг за кг, хлеб из муки первого сорта — 202 тг за кг, ржано-пшеничный хлеб — 475 тг за кг.

Впрочем, кроме адекватных цен бывают и неприятные курьёзы. Так, по сообщению КТК, во время бурана недалеко от Хромтау и посёлка Карабутак, где застряли автомобилисты, им продавали хлеб по 1300 тг жители близлежащих населённых пунктов. Кстати, чиновники утверждают, что таких цен быть не может.

По данным аналитиков Numbeo, на 20 февраля 2024 года буханка хлеба весом 500 граммов в Казахстане стоила 0,5 долл. США. Для сравнения: среди стран СНГ в Азербайджане хлеб стоил 0,42 долл. США, в Узбекистане — 0,47 долл. США, в России — 0,51 долл. США, в Украине* — 0,64 долл. США, в Армении — 0,69 долл. США. Дешевле всего хлеб был в Тунисе и Алжире (0,16 долл. США), дороже всего — в США (3,56 долл. США).

Среди крупных городов мира дешевле всего хлеб можно было купить в Тунисе (0,15 долл. США), дороже всего — в Гамильтоне, Бермуды (8,26 долл. США).

В Астане хлеб стоил 0,51 долл. США, в Алматы — 0,6 долл. США. В столицах стран СНГ ситуация выглядит так: в Бишкеке хлеб стоил 0,45 долл. США, в Баку — 0,46 долл. США, в Кишинёве — 0,52 долл. США, в Ташкенте — 0,54 долл. США, в Минске — 0,56 долл. США, в Москве — 0,6 долл. США.