В этом году празднование Курбан айта в Казахстане пройдет с 6 по 8 июня. В столице определены места для совершения жертвоприношения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

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По информации Духовного управления мусульман Казахстана, 6 июня в 6:00 утра во всех мечетях города будет совершен Айт-намаз.



Жертвоприношения в специально отведённых местах в Астане будут проводиться с 8:00 до 18:00.

По предложениям районных акиматов в 2025 году определены следующие 5 мест для проведения обряда жертвоприношения:



Район «Байқоңыр»: Рынок «Жайлау» — шоссе Алаш, ул. Ц-313; Рынок «Big Шанхай» — шоссе Алаш, 34/6 (за рынком «Көк базар»); Рынок «Баракат» — ул. А-369, здание №10; Крестьянское хозяйство «Шаушен» — шоссе Алаш, 136Б.



Район «Алматы»: Мясной цех «Ет-Хан» — жилой массив «Железнодорожный», ул. Ақжар, 20.



Также в дни празднования Курбан айта будет круглосуточно работать Call-центр «109» для консультирования населения по вопросам жертвоприношений и другим актуальным темам.