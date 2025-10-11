Сегодня, 11 октября в Астане прошел большой общегородской субботник в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка», передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

Участие в нем приняли более 150 тысяч жителей города, трудовые коллективы, волонтеры, молодежь, общественные деятели, спортсмены, артисты, сотрудники госорганов, представители бизнеса и другие, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Всего на территории Ботанического сада было высажено 150 деревьев — дуб, яблоня и туранга. Особое внимание привлекла именно туранга, отличающаяся исключительной способностью выживать в условиях резких перепадов температуры и засушливого климата.

Туранга впервые высажена в Астане сегодня во время акции. Дерево отличается исключительной выносливостью и способностью расти даже в условиях резких перепадов температур.

Туранга считается священным деревом степей и символом стойкости. В казахской культуре её нередко называют «ағаш өмірдің нышаны» — деревом жизни. Теперь это древнее и редкое дерево укоренилось и в сердце страны — в Астане, как напоминание о гармонии человека и природы.

Высаживание туранги в Ботаническом саду столицы имеет важное экологическое значение — дерево укрепляет почвы, предотвращает опустынивание и способствует сохранению биоразнообразия.

В ходе субботника проведён широкий комплекс работ: было убрано более 20 тысяч дворов; благоустроено свыше 100 парков и скверов; приведено в порядок 84 объекта историко-культурного наследия; вывезено 200 тонн отходов.

Также уборка прошла на территории 200 социальных объектов — школ, детских садов, учреждений здравоохранения, спорта и социальной защиты, а также промышленных и бизнес-объектов.