В Таджикистане установят автоматы для продажи золотых слитков

В мире
78
Айман Аманжолова
корреспондент

По словам главы регулятора Фирдавс Толибзоды, это упростит и расширит доступ населения к приобретению золотых слитков

Фото: Нацбанк РТ

Национальный банк Таджикистана (НБТ) планирует в течение наступившего года наладить покупку и продажу золотых слитков посредством специальных автоматов. В Душанбе планируется установить специальное оборудование, которое позволяет покупать и продавать золотые слитки, подобно банкоматам для наличных денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Asiaplustj.info

По словам главы регулятора Фирдавс Толибзоды, это упростит и расширит доступ населения к приобретению золотых слитков.

В последние годы появились автоматы, позволяющие покупать и продавать золотые слитки, подобно банкоматам для наличных денег. Эти аппараты обычно называются автоматами для продажи золота или gold vending machines. Они функционируют аналогично обычным банкоматам, но вместо наличных денег в них можно купить золотые слитки или монеты. Обычно эти автоматы устанавливаются в крупных торговых центрах, аэропортах и других общественных местах. Процесс покупки включает в себя выбор слитка, оплату через банковскую карту, и выдачу выбранного золота. В некоторых случаях автоматы предлагают возможность также продать золото обратно.

Нацбанк Таджикистана выпустил в свободное обращение аффинированные золотые мерные слитки в июне 2017 года. По словам главы НБТ, в 2025 году было продано золотых слитков общим весом 200 кг на сумму 224 млн сомони. Он добавил, что основными покупателями слитков являлись физические лица.

Специалисты Нацбанка определяют и устанавливают стоимость слитков ежесуточно – на основе цен за тройскую унцию золота (31,1034768 грамма) по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне. Также подсчитываются реальные расходы на изготовление золотых мерных слитков, транспортные и страховые расходы и таможенные пошлины. Для производства слитков используется металл, добываемый в Таджикистане.

Стоимость 5-граммового слитка, по данным НБТ, в течение 2025 года выросла на 1 832,19 сомони (на 38,34%) и на 1 января наступившего года составила 6 610,42 сомони. Также в продаже имеются мерные слитки весом 10, 20, 50 и 100 граммов. Отметим, что чем выше вес мерного слитка, тем дешевле покупателю обходится золото, и наоборот.

#Таджикистан #золото #автоматы

Популярное

Все
Гвардейцы встретились с ветераном Афганской войны
Золото от Ризабека
Место встречи – онлайн-платформа
Один лист – одна возможность
Защитила от мошенников
Вновь в строю офицеры запаса
Победа над экс-чемпионкой мира
Медпомощь стала ближе
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
«Ордабасы» сменил владельца
Дамба снова требует ремонта
От миланских трасс до музейных фондов
Огнеупоры для металлургии
Рынок требует перемен
Общественное значение деятельности ученых в эпоху тоталитаризма
Нацелены на укрепление взаимодействия
Сюда идут за вдохновением
AI, давай дружить!
Алгоритм ответственности: противостоять вызовам
Растет в ауле вундеркинд
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Закон Республики Казахстан
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
В шаге от шахматной короны
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Итальянские высоты и столичный смотр
Три новые жизни
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

11 военных убиты в результате теракта в Пакистане
В Узбекистане одобрили пожизненный срок за педофилию
Рекордную партию кокаина изъяли в Сальвадоре
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]