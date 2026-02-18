По словам главы регулятора Фирдавс Толибзоды, это упростит и расширит доступ населения к приобретению золотых слитков

Национальный банк Таджикистана (НБТ) планирует в течение наступившего года наладить покупку и продажу золотых слитков посредством специальных автоматов. В Душанбе планируется установить специальное оборудование, которое позволяет покупать и продавать золотые слитки, подобно банкоматам для наличных денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Asiaplustj.info

По словам главы регулятора Фирдавс Толибзоды, это упростит и расширит доступ населения к приобретению золотых слитков.

В последние годы появились автоматы, позволяющие покупать и продавать золотые слитки, подобно банкоматам для наличных денег. Эти аппараты обычно называются автоматами для продажи золота или gold vending machines. Они функционируют аналогично обычным банкоматам, но вместо наличных денег в них можно купить золотые слитки или монеты. Обычно эти автоматы устанавливаются в крупных торговых центрах, аэропортах и других общественных местах. Процесс покупки включает в себя выбор слитка, оплату через банковскую карту, и выдачу выбранного золота. В некоторых случаях автоматы предлагают возможность также продать золото обратно.

Нацбанк Таджикистана выпустил в свободное обращение аффинированные золотые мерные слитки в июне 2017 года. По словам главы НБТ, в 2025 году было продано золотых слитков общим весом 200 кг на сумму 224 млн сомони. Он добавил, что основными покупателями слитков являлись физические лица.

Специалисты Нацбанка определяют и устанавливают стоимость слитков ежесуточно – на основе цен за тройскую унцию золота (31,1034768 грамма) по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне. Также подсчитываются реальные расходы на изготовление золотых мерных слитков, транспортные и страховые расходы и таможенные пошлины. Для производства слитков используется металл, добываемый в Таджикистане.

Стоимость 5-граммового слитка, по данным НБТ, в течение 2025 года выросла на 1 832,19 сомони (на 38,34%) и на 1 января наступившего года составила 6 610,42 сомони. Также в продаже имеются мерные слитки весом 10, 20, 50 и 100 граммов. Отметим, что чем выше вес мерного слитка, тем дешевле покупателю обходится золото, и наоборот.