В Таиланде живет старейшая долгожительница в истории

Айман Аманжолова
корреспондент

По информации Daily News, женщина родилась в 1900 году

В Таиланде обнаружили женщину, возраст которой, согласно официальным документам, достигает 126 лет. Этот факт делает ее потенциально старейшим человеком в истории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Женщину зовут Гуйче Джитсакулват. Она проживает в традиционном бамбуковом доме с крышей из тиковых листьев в районе Ли провинции Лампун. Жительница не владеет тайским языком и общается исключительно на наречии этнической группы пака-кэньо (карены).

Родственники показали журналистам удостоверение личности пенсионерки. В документе указана дата рождения - 5 сентября 2443 года по буддийскому календарю, что соответствует 1900 году по григорианскому летоисчислению.

По словам самой Джитсакулват, у нее был один ребенок, который скончался в возрасте около 40 лет. Сейчас у нее трое внуков, старшему из которых всего 37 лет. Женщина утверждает, что всю жизнь отличалась крепким здоровьем, лишь однажды попав в больницу, и работала на рисовых полях, пока позволяли силы.

Секретом своего долголетия женщина считает образ жизни и питание. Она придерживается вегетарианской диеты, ест три раза в день, особенно любит хрустящий жареный тофу, а также ежедневно практикует медитацию, перебирает четки и молится.

Газета The Japan Times 12 сентября 2025 года сообщила о приближении общего количества граждан страны старше 100 лет к 100 тыс. человек. По состоянию на 1 сентября минувшего года в стране зафиксированы рекордные 99 763 человека, достигшие 100-летнего возраста.

