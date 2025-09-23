Телеканал Jambyl стал одним из первых в стране, кто подготовил серию мультфильмов по мотивам казахских сказок с использованием искусственного интеллекта

Фото: Агадил Рысмахан

В сборник вошли 12 мультфильмов общей продолжительностью 20 минут. Среди них - такие известные казахские сказки, как «Қарлығаш пен Дәуіт» («Ласточка и Богомол»), «Ақылды шыбын мен жалқау аю» («Умная муха и ленивый медведь»), «Түлкі мен тырна» («Лиса и журавль») и другие, передает корреспондент Kazpravda.kz

На просмотр были приглашены первый заместитель акима области Нуржан Календеров, руководители управлений, представители СМИ, коллектив телеканала и школьники.

- В своем Послании народу Казахстана в этом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы. Руководствуясь этими задачами, телеканал Jambyl, входящий в состав республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», с 1 ноября начинает свой 36-й сезон. Впервые в стране при поддержке областного акимата зрителям будут представлены произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. А озвучиванию содействовал телеканал «Балапан», который также входит в корпорацию, - рассказала директор областного телеканала Jambyl Гульбаршын Куланбаева.

Мультфильмы будут показаны не только в эфире телеканала, но и представлены детям детских садов в рамках регионального проекта «Бабушкины сказки».