В Таразе показали казахские сказки, созданные с помощью ИИ

Кино,Искусственный интеллект
72
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Телеканал Jambyl стал одним из первых в стране, кто подготовил серию мультфильмов по мотивам казахских сказок с использованием искусственного интеллекта  

Фото: Агадил Рысмахан

В сборник вошли 12 мультфильмов общей продолжительностью 20 минут. Среди них - такие известные казахские сказки, как «Қарлығаш пен Дәуіт» («Ласточка и Богомол»), «Ақылды шыбын мен жалқау аю» («Умная муха и ленивый медведь»), «Түлкі мен тырна» («Лиса и журавль») и другие, передает корреспондент Kazpravda.kz

На просмотр были приглашены первый заместитель акима области Нуржан Календеров, руководители управлений, представители СМИ, коллектив телеканала и школьники.

- В своем Послании народу Казахстана в этом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность внедрения цифровизации и искусственного интеллекта во все сферы. Руководствуясь этими задачами, телеканал Jambyl, входящий в состав республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», с 1 ноября начинает свой 36-й сезон. Впервые в стране при поддержке областного акимата зрителям будут представлены произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта. А озвучиванию содействовал телеканал «Балапан», который также входит в корпорацию, - рассказала директор областного телеканала Jambyl Гульбаршын Куланбаева.

Мультфильмы будут показаны не только в эфире телеканала, но и представлены детям детских садов в рамках регионального проекта «Бабушкины сказки».

#Тараз #ИИ #телеканал #мультфильмы

Популярное

Все
Сел за решетку на всю жизнь
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Модерн и классика
На земле предков
Солдаты встретились с автором военных песен
Кубок страны у «Каспия»
Лучший хоккеист прошлого сезона
На пути построения справедливого и сильного Казахстана
Выбирай дело по душе
Сеянцы поставил спонсор
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Парламентская реформа и цифровой вектор экономики
Изменились школьные меню
Жажда легкой наживы к добру не приводит
Особенная детская площадка
Территория поддержки и надежды
Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать ООН
С заботой о родном крае
Начинать надо с родителей
Айтматов – навсегда
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Нужны специальные знания
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Новый взгляд на старые фасады
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Серебряные награды из Брно
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Школьники из Астаны подарили голос лишённым речи
Газ становится доступнее
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде
«Кайрат» выходит в единоличные лидеры
Свыше 98% госуслуг в регионе оказывают в электронном формате
Уголовную ответственность за принуждение к браку ввели в Казахстане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного…
Национальные стандарты внедрения ИИ в образование впервые у…
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не зна…
Токаев предложил создать Межрелигиозную комиссию по этике р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]