Она заметила, что снимающий деньги в банке находится в тревожном состоянии

Фото: Polisia.kz

Ранее полицейские подробно рассказали о распространенных схемах мошенничества и научили сотрудников банка распознавать потенциальных жертв злоумышленников. 22 июля менеджер банка предотвратил крупное мошенничество благодаря своей бдительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном мужчине, который снял в кассе 6 миллионов тенге. Ответ клиента - "для личных нужд" - показался менеджеру сомнительным, а его поведение вызвало тревогу.

На место быстро прибыли сотрудники Киберпола и участковый инспектор. Во время беседы с 50-летним жителем Темиртау выяснилось: ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником КНБ. Злоумышленник сообщил, что идет операция по поимке мошенников. Он заявил, что сбережения мужчины под угрозой. В разговоре мужчина упомянул, что на его счетах 6 млн тенге. По инструкциям лжесотрудника он снял деньги и собирался перевести их на якобы "безопасный" счет.

Полиция и банковские работники проявили внимательность и предотвратили обман, защитив сбережения клиента. Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с просьбой перевести деньги на якобы безопасный счет. Не разглашайте личные данные, номера банковских счетов и коды карт.