В Темиртау возрождают трамвайный парк Статьи 3 октября 2024 г. 0:33 13 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Первого октября, в День города, в Темиртау на рельсы встал новый современный трамвай, борта которого украсили изображением металлургов возле доменной печи. фото АО «Qarmet» Это был пробный заезд. Регулярное сообщение будет налажено до конца 2024 года. Всего на линию выйдут восемь комфортабельных трамваев. Все они оснащены системами кондиционирования, отопления и LED-освещением. Низкий пол и откидные пандусы обеспечат удобство для инвалидов и пассажиров с детскими колясками. Напомним, что трамвайное сообщение в городе металлургов было прекращено в феврале 2023 года. Тогда компания «АрселорМиттал Темиртау», владевшая трамвайным парком, отказалась его финансировать из-за убыточности. Новый инвестор АО «Qarmet» решил возродить экологически чистый вид транспорта. Летом в Темиртау уложили более 15 км новых рельсов. Теперь идет поставка новых вагонов и обучение водителей для них. #Темиртау #трамвай #трамвайный парк