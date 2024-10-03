В Темиртау возрождают трамвайный парк

Это был пробный заезд. Регулярное сообщение будет налажено до конца 2024 года. Всего на линию выйдут восемь комфортабельных трамваев. Все они оснащены системами кондиционирования, отопления и LED-освещением. Низкий пол и откидные пандусы обеспечат удобство для инвалидов и пассажиров с детскими колясками.

Напомним, что трамвайное сообщение в городе металлургов было прекращено в феврале 2023 года. Тогда компания «АрселорМиттал Темиртау», владевшая трамвайным парком, отказалась его финансировать из-за убыточности. Новый инвестор АО «Qarmet» решил возродить экологически чистый вид транспорта. Летом в Темиртау уложили более 15 км новых рельсов. Теперь идет поставка новых вагонов и обучение водителей для них.