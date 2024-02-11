В ТЭЦ Степногорска опровергли слухи об аварии

В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети, передает Kazpravda.kz

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В некоторых СМИ ранее сообщили о произошедшей аварии на ТЭЦ города Степногорск.

«Сообщаем что вышеуказанная информация не соответствует действительности. Согласно информации министерства энергетики, в связи с произошедшим отключением линии электропередачи АО «KEGOC» Степногорская ТЭЦ снизила выдачу тепловой энергии. Технологических нарушений на ТЭЦ нет», - говорится в сообщении акимата Акмолинской области.

В настоящее время электроснабжение ТЭЦ восстановлено, начаты работы по подъему температуры теплосети.

По данному факту начато расследование комитетом атомного и энергетического надзора и контроля.