В Туркестане откроется Исламский институт

Фото: акимат Туркестанской области

Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев встретился с представителями Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). На встрече были обсуждены вопросы в области духовности. В частности, было решено открыть Исламский институт, который будет повышать квалификацию имамов ДУМК в городе, разработать дорожную карту для организации работы института, сформировать и утвердить штатное расписание, провести мониторинг квалификации сотрудников мечетей области и, при необходимости, организовать курсы повышения квалификации.

Заместитель акима области предложил рассмотреть возможность регистрации этого центра, как научно-исследовательского института.

«На сегодняшний день важно повысить уровень образования и квалификации сотрудников в сфере религии. Поэтому необходимо привлечь известных экспертов и спикеров в области религии, истории, культуры, философии и других наук для курсов повышения квалификации. В дальнейшем планируется проведение международных конференций, посвященных наследию Ходжи Ахмеда Ясави, и важно использовать их результаты в дальнейшей работе. Я считаю, что через получение знаний от сильных теологов и профессоров в Туркестане, религиозные служители будут развиваться и смогут качественно служить народу», — сказал Ертай Кенжебекулы.

Руководитель отдела религиозной реабилитации ДУМК Хасан Аманкулов в своей речи отметил, что Туркестан имеет особое значение как духовный центр Казахстана, и выразил уверенность, что открывающийся институт станет важным центром для повышения квалификации имамов региона.

Ожидается, что данный институт откроется в этом году. В этом центре будут проводиться научно-исследовательские работы по трудам и мудрости Ходжи Ахмеда Ясави, а также организованы курсы повышения квалификации для имамов, работающих в области Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Улытауской областей и города Шымкента. Кроме того, будут обучать истории, классическим произведениям и повышать способность разъяснять религиозные вопросы. Здесь будут преподавать ученые и теологи.