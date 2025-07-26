В регионе стартует реализация крупного инфраструктурного проекта, связанного со строительством восточной объездной дороги вокруг областного центра. Работы начнутся в сентябре текущего года.

фото пресс-службы облакимата

Осуществление проекта стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова с генеральным директором китайской компании China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd. Чжоу Хэйвэем. Данная структура известна в Казахстане по участию в строи­тельстве линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Астане. Теперь она планирует активно развивать сотрудничество и с южным регионом республики.

Сегодня через центр Туркес­тана проходит оживленный учас­ток международной автотрассы Западная Европа – Западный Китай. По нему ежедневно проез­жают свыше 8 000 крупногабаритных грузовых автомобилей. Такое транспортное давление негативно сказывается на городской инфраструктуре: быстро изнашивается дорожное покрытие, образуются пробки, сни­жаются безопасность движения и комфорт жителей. Кроме того, серьезный урон наносится экологической и культурной среде мегаполиса, стремительно развивающегося как туристичес­кий и духовный центр страны.

Проект строительства восточной объезд­ной дороги позволит кардинально изменить транспортную карту и нагрузку на Туркестан. Новый маршрут длиной 30 км будет проложен восточнее городской черты, соединяя основные въезды в мегаполис в обход центральных улиц.

Срок реализации проекта – 1,5 года. По завершении работ транзитный поток будет перенаправлен за пределы населенной зоны, что сущест­венно разгрузит городскую улично-дорожную сеть, повысит безопасность и улучшит экологическую обстановку.

Развитие инфраструктуры – один из ключевых приоритетов Туркестанской области, которая в последние годы демонстрирует уверенный рост. Участники встречи подчеркнули, что строительство объездной дороги станет важным шагом в формировании современной транспортной сети, соответствующей статусу Туркестана как духовной столицы Казахстана и важного звена на маршруте трансъевра­зийского коридора.

Стороны также обсуждили перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, инвесторы выразили заинтересованность в строительстве в регионе логистического центра и новых производственных площадок. Представители китайской компании уже ознакомились с предполагаемыми территориями для размещения объектов и отметили высокий инвестиционный потенциал Туркес­танской области.

Ожидается, что реализация намеченных проектов позволит создать сотни новых рабочих мест, стимулирует развитие малого и среднего бизнеса, повысит привлекательность региона для международных инвесторов.