Обломки самолета обнаружили к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Как сообщил портал AirportHaber, в Турции обнаружили обломки самолета, на борту которого находился глава Генштаба Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

В ходе поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, были найдены обломки самолета, пропавшего с радаров.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в ночь на среду подтвердил эту информацию.

«Жандармы обнаружили обломки вылетевшего из Анкары в Триполи самолета к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», - написал он в соцсети X.

Отмечается, что на месте ЧП работают подразделения вооруженных сил Турции, жандармерии, управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий министерства транспорта и инфраструктуры, а также министерства внутренних дел.

Частный самолет Falcon 50 разбился вскоре после вылета из аэропорта Анкары. Связь с бортом, который направлялся в Триполи, была потеряна в 20:52 по местному времени.

Перед тем, как самолет пропал с радаров, экипаж проинформировал диспетчеров о необходимости совершить вынужденную посадку в районе Хаймана.

На борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. Все они погибли.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Генпрокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением.