В Уральске школьник умер перед уроком в классе

В пресс-службе управления образования Западно-Казахстанской области сообщили, что ученик 10-го класса пришёл утром в школу и потерял сознание перед уроком. Учителя вызвали неотложку, до их приезда помощь оказывал школьный медик, но к прибытию скорой ребёнок скончался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

В школе рассказали, что мальчик перевёлся в это учебное заведение в текущем году с СОШ №20. Он стоял на учёте с медицинским диагнозом. Но каким именно, сообщить не могут.

В управлении здравоохранения региона информировали, что вызов поступил в 08:09 утра. Мальчик 2007 года рождения скончался до приезда фельдшеров.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.