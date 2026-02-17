В Узбекистане одобрили пожизненный срок за педофилию

Общество,В мире
153
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2026 год. По ней вводится пожизненный срок лишения свободы за педофилию и ужесточается наказание за насилие в отношении женщин и детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На финансирование госпрограммы планируется выделить 250,5 трлн сумов ($20,5 млрд) и привлечь $50,4 млрд, следует из сообщения пресс-службы.

Проект госпрограммы был обнародован еще в конце января. В ее основу легли предложения Шавката Мирзиёева, упомянутые в послании народу и парламенту в конце 2025 года. Сегодня он ознакомился с проектом документа и подписал указ о реализации 337 пунктов госпрограммы.

В октябре 2025 года узбекистанский депутат Дилноза Азизова предложила ввести пожизненный срок для педофилов. Инициативу стали обсуждать после того, как в Наманганской области мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.

 

#Узбекистан #наказание #педофилия

Популярное

Все
Молодежь ощущает причастность к реформам
Меняем пакеты на шоперы
Лайфхак для жизни на селе
Курильщики поневоле
Лед, скорость и адреналин
Юным спортсменам – лучшие условия!
Золото Сулеймана Султана
В центре мирового киберспорта
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Укрепляя институт семьи и брака
Отопительный сезон проходит стабильно
От управления процессом к управлению результатом
Распахнули двери медпункт и Дом культуры
Совместная работа ради мира и устойчивого развития
Брифинг для дипломатического корпуса
Успехи на кортах
Лидеры континента
Разговор о самом важном
Время исторического выбора
Распоряжение Главы государства о назначении
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Запредельными и дерзкими назвал Токаев хищения в сфере здравоохранения
Президент поручил разработать новый закон о кооперации в сельском хозяйстве
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане
Финансовая дисциплина и медицина доверия

Читайте также

11 военных убиты в результате теракта в Пакистане
В Великобритании зафиксирован рекордный уровень безработицы
Лед, скорость и адреналин
Рекордную партию кокаина изъяли в Сальвадоре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]