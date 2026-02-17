Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил госпрограмму на 2026 год. По ней вводится пожизненный срок лишения свободы за педофилию и ужесточается наказание за насилие в отношении женщин и детей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На финансирование госпрограммы планируется выделить 250,5 трлн сумов ($20,5 млрд) и привлечь $50,4 млрд, следует из сообщения пресс-службы.

Проект госпрограммы был обнародован еще в конце января. В ее основу легли предложения Шавката Мирзиёева, упомянутые в послании народу и парламенту в конце 2025 года. Сегодня он ознакомился с проектом документа и подписал указ о реализации 337 пунктов госпрограммы.

В октябре 2025 года узбекистанский депутат Дилноза Азизова предложила ввести пожизненный срок для педофилов. Инициативу стали обсуждать после того, как в Наманганской области мужчина изнасиловал семилетнюю родственницу.