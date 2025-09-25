В Узбекистане состоялось заседание генпрокуроров государств-членов ОТГ

События
12

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в состоявшемся в Ташкенте заседании генеральных прокуроров ОТГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: t.me/GenPr

В мероприятии приняли участие руководители высших надзорных органов Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также наблюдатели из Туркменистана.

На заседании обсуждены вопросы внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов прокуратуры, развития цифровой криминалистики, а также укрепления международного сотрудничества и повышения эффективности совместной работы в условиях глобальных вызовов.

В своём выступлении генеральный прокурор Казахстана подчеркнул, что цифровая трансформация стала стратегическим приоритетом страны. Отметил, что курс, обозначенный Президентом Казахстана, направлен на внедрение искусственного интеллекта и формирование устойчивой цифровой среды.

Особое внимание Бериком Асыловым было уделено борьбе с преступностью в виртуальной среде. По словам главы казахстанского надзорного ведомства масштаб и опасность киберугроз достигли критического уровня и требуют объединённых усилий для выработки эффективных подходов по её пресечению.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась двусторонняя встреча генеральных прокуроров Казахстана и Узбекистана, на которой обсуждены вопросы расширения взаимодействия по противодействию транснациональной преступности, согласованы совместные шаги по обеспечению региональной безопасности и подписана межведомственная Программа сотрудничества на 2026–2027 годы.

По итогам заседания стороны подписали Декларацию Совета Генеральных прокуроров ОТГ, закрепляющую общую приверженность укреплению верховенства права, совершенствованию надзорной деятельности и развитию совместных инициатив в интересах стабильности и безопасности стран-участниц Организации.

#Узбекистан #заседание #Генпрокуратура #ОТГ

