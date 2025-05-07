В соборе Святого Петра в Ватикане началась торжественная месса, предшествующая конклаву, который изберет нового 267-го папу Римского, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: Vatican Media

Отмечается, что торжественную мессу начали члены Кардинальской коллегии. Месса началась с прохода кардиналов в традиционных красных одеяниях через центральный неф базилики.

Позже кардиналы отправятся в Сикстинскую капеллу, где принесут присягу и, в частности, поклянутся «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика».

Конклав откроется в 19:30 времени Астаны.

До этого в Ватикане состоялась процедура аннулирования двух символов власти, принадлежавших папе Римскому Франциску.

Речь идет о свинцовой печати и так называемом «перстне Рыбака». По традиции понтифик использовал их при подписании апостольских посланий.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов 6 мая. Эта процедура предшествует избранию нового главы Римско-католической церкви.

Напомним, папа Римский Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане.