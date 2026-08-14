В Германии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за лесных пожаров

Европа,Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Ситуация затронула регион Айфель недалеко от границы с Бельгией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Природные пожары на западе ФРГ привели к эвакуации свыше 2 тыс. человек, сообщило в пятницу агентство EFE. 

Пожарные зафиксировали три очага возгорания в четверг, два из них к настоящему моменту взяты под контроль. Задействованы сотни пожарных.

Этим летом несколько европейских стран на фоне аномальной жары столкнулись с чрезвычайными природными пожарами. Сильнее всего пострадали Франция и Испания.

 

#пожар #лес #Германия

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