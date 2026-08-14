В Германии эвакуировали более 2 тыс. человек из-за лесных пожаров

Ситуация затронула регион Айфель недалеко от границы с Бельгией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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Природные пожары на западе ФРГ привели к эвакуации свыше 2 тыс. человек, сообщило в пятницу агентство EFE.

Пожарные зафиксировали три очага возгорания в четверг, два из них к настоящему моменту взяты под контроль. Задействованы сотни пожарных.

Этим летом несколько европейских стран на фоне аномальной жары столкнулись с чрезвычайными природными пожарами. Сильнее всего пострадали Франция и Испания.