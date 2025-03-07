В Вооруженных силах подвели итоги конкурса «Әскер аруы»

В Национальном военно-патриотическом центре Астаны в рамках торжественного мероприятия, посвященного 8 Марта, состоялось награждение победителей фотоконкурса среди девушек-военнослужащих «Әскер аруы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

С Международным женским днем девушек поздравил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Ранее в официальном аккаунте социальной сети Instagram были размещены фотографии 36 конкурсанток, представляющих виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба. Итоги подводились по количеству голосов, отданных в их поддержку.

Гран при получила старший специалист штаба отдела военной полиции Шымкентского гарнизона рядовой Аружан Әділбекқызы.

Первого места удостоилась старший специалист отделения узла связи войсковой части 30131 ефрейтор Назерке Пернебай.

Второе место по итогам голосования было присуждено старшему специалисту Центра парашютной подготовки Вооруженных сил РК рядовой Аиде Касымовой.

Третье – офицеру учебно-тренировочного комплекса алматинского филиала ЦСКА капитану Зәмзәгүл Файзоллановой.

Девушки, успешно осваивающие свои специальности и добивающиеся профессионального признания, получили цветы, короны, наградные ленты и дипломы.