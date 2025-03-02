В Вооруженных силах Казахстана стартовал фотоконкурс «Әскераруы»

Фестиваль целеустремленных, успешных и красивых женщин Вооруженных сил станет платформой для тех, кто успешно осваивает военные специальности и добивается профессионального признания, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В преддверии Международного женского дня 8 марта своеобразный фото-турнир направлен на повышение престижа воинской службы и привлечение внимания общества к роли женщин в воинских рядах. Информация об участницах опубликована в официальной странице Министерства обороны РК Instagram.

В фотоконкурсе принимают участие 36 военнослужащих-женщин, представляющие виды, рода, региональные командования Вооруженных сил, а также структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба. Оценка участниц будет проходить в период с 28 февраля по 5 марта 2025 года путем голосования в социальной сети Instagram на официальной странице Министерства обороны. Победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество голосов (лайков).

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в Астане.