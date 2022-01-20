Коронавирус
В ВОЗ рекомендовали отменить ограничения на международные поездки
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, рекомендовал мировому сообществу отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В распространенном в среду в Женеве заявлении он констатировал неэффективность таких мер, что показала попытка помешать трансграничному распространению омикрон-штамма коронавируса путем запретов на транспортное сообщение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.     

Как подчеркнули эксперты, необходимо "отменить или ослабить запреты на международное транспортное сообщение, поскольку они не приносят пользу и продолжают способствовать экономическому и социальному стрессу, переживаемому странами". "Провал рестрикций на поездки, введенных после обнаружения омикрон-варианта в целях ограничения международного распространения "омикрона", говорит о неэффективности таких мер", – отмечается в заявлении.

Что касается требования к пассажирам носить маски, предоставлять данные тестирования на коронавирус или сертификаты вакцинации, то такие действия "должны быть основаны на оценке риска" и не создавать "финансового бремени" для путешествующих.

В комитете считают, что не следует "требовать доказательства вакцинации против COVID-19 при международных поездках в качестве единственного средства или условия" для въезда в страну. Мотивируя свою позицию, эксперты пояснили, что доступ к вакцинам в мире остается ограниченным, а их распределение – неравным.

Комитет высказался за признание странами "в контексте международных поездок" всех вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения против коронавируса. Он призвал мировое сообщество "проводить эпидемиологические расследования" в отношении случаев передачи коронавируса от животных человеку и от человека животным. Это позволит лучше понять "потенциал эволюции новых вариантов [коронавируса] в популяции животных", а также вовремя идентифицировать такие варианты и оценить риск, который они представляют для людей.

На своем десятом заседании, проходившем 13 января, комитет пришел к выводу, что COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию для здравоохранения, вызывающую обеспокоенность в международном масштабе.

Генеральный директор ВОЗ согласился с этой рекомендацией.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. Предыдущее заседание состоялось в октябре 2021 года. Первое заседание комитета проходило 22-23 января 2020 года. Собравшись 30 января 2020 года вторично, эксперты рекомендовали объявить вспышку коронавируса нового типа в мире чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Гендиректор ВОЗ принял такое решение на основе этой рекомендации. С тех пор режим ЧС продлевается каждые три месяца.

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