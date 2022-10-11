В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8% – МНЭ

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании Правительства рассказал темпах развития экономики с начала года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%, в том числе рост в реальном секторе – 3,1%, в сфере услуг – 1,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность», – перечислил Алибек Куантыров.

Указал он и на ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7% и рост внешнеторгового товарооборота на 36,3%. В том числе показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил 56 млрд долларов. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 36,5% – до 16,6 млрд долларов. Импорт товаров составил 30 млрд долларов. В целом, положительный торговый баланс составил 26,4 млрд долларов.

«Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. За январь-сентябрь текущего года объем производства вырос на 4,6%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,6%, в том числе в автомобилестроении – на 17,8% и производстве электрического оборудования – на 11,5%, а также в производстве продуктов питания – на 3,7%, напитков – на 7%, пластмассовых изделий – на 4,9%, готовых металлических изделий – на 2,5%, продукции химической промышленности – на 10,7%, одежды – на 7,3%», – добавил министр.

В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 0,1%. В разрезе отраслей производство увеличилось в предоставлении услуг в горнодобывающей промышленности – на 18,4%, угля – на 2,1%, добыче газа и металлических руд – на 0,6%.

Между тем снижение на 8,9% зафиксировано в добыче прочих полезных ископаемых.