Первое в этом году заседание Координационного совета при уполномоченном по правам человека в РК состоялось в Кокшетау. Для обсуждения был представлен десятый проект Консолидированного доклада Национального превентивного механизма (НПМ), подготовленного по результатам мониторинга закрытых учреждений в 2024 году.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Солиден и состав участников встречи: представители Генеральной прокуратуры, министерств здравоохранения, науки и высшего образования, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, местной исполнительной власти, российские эксперты. Мероприятие стало возможным благодаря поддержке Программы развития ООН в Казахстане и Офиса программ ОБСЕ в Астане.

В течение прошлого года проведено 489 превентивных посещений, выявивших комплекс системных проблем в условиях содержания, доступа к медицинской помощи, образования и трудоустройства осужденных в пенитенциарных учреждениях, изоляторах временного содержания, спецучреждениях, подведомственных системам образования и здравоохранения. Члены Координационного совета коротко рассказали о результатах работы.

Доктор юридических наук Куат Рахимбердин заявил, что в учреждениях Комитета уголовно-исполнительной системы МВД международные стандарты в части защиты прав человека исполняются формально и носят декларативный характер. Механизмы защиты прав осужденных во многих случаях не работают. В ряде пенитенциарных учреж­дений выявлены доказательства применения физического насилия, на осужденных оказывалось давление за обращения и жалобы. Имеют место проблемы с оказанием медицинской помощи осуж­денным, зафиксирована нехватка препаратов, отсутст­вие специалистов, жалобы на состояние здоровья отбываю­щих наказание зачастую игнорируются. Отметил спикер и неудовлетворительные санитарно-бытовые условия в местах лишения свободы, ведь некоторые учреждения построены в 30–70-х годах прошлого столетия.

Член Координационного совета Дмитрий Халидов готовил с коллегами второй раздел доклада «Положение лиц, содержащихся в следственных изоляторах». И здесь основные проблемы касаются санитарно-бытовых условий, медицинского обслуживания, в том числе людей с инвалидностью, питания. Обратил внимание спикер на устаревшую систему подачи жалоб и заявлений, которая не всегда гарантирует, что обращение осужденных выйдет за пределы учреждения. Вопрос поднимается ежегодно, однако воз и ныне там.

Член Координационного совета Сергей Молчанов представил раздел «Положение лиц, содержащихся в учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения РК». В 2024 году было изучено 49 организаций и отмечено отсутствие работы, направленной на интеграцию и адаптацию пациентов в социум. Пациенты не знают о своих правах и законных интересах во время пребывания на стационарном лечении. Врачи не доносят до них эту информацию, хотя обязаны согласно Кодексу РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Накануне заседания делегация посетила Акмолинскую областную психиатрическую больницу. В беседе пациенты пожаловались на отсутствие прогулок. По словам спикера, одни и те же проблемы переходят из года в год, поэтому Минздраву нужно наконец-то начать реа­гировать на рекомендации Координационного совета.

Итогом мониторинга стал обширный проект Консолидированного доклада НПМ из восьми разделов. Сформулированы и ключевые рекомендации для гос­органов с указанием наиболее проб­лемных вопросов, выявленных нарушений. Окончательная версия доклада будет готова в апреле.

Уполномоченный по правам человека Артур Лас­таев высоко оценил работу членов Координационного совета. По его словам, проект доклада охватывает широкий спектр актуальных проб­лем и станет основой для совершенствования сис­темы мониторинга и взаимодействия с госорганами.

В ходе заседания омбудсмен от имени Национального центра по правам человека и Программы развития ООН вручил почетную награду известному адвокату Айман Умаровой за вклад в защиту прав человека.

В тот же день был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав человека между акимом Акмолинской области и омбудсменом.