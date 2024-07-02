В жилых массивах Астаны пройдут концерты в День столицы

Столица, Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

6 июля в жилых массивах пяти районов города пройдут летние праздничные концерты «Астана – жүрегім», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Отмечается, что на мероприятиях выступят звезды отечественной эстрады. В их числе – Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, DOS, Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Бауыржан Исаев, Актоты Болышева, Ералы Момышев, Акимхан Маженов и артисты учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Места проведения праздничных концертов:

Алматинский район:

11:00 - набережная реки Акбулак;
15:00 - жилой массив «Промышленный».

Байконурский район:

11:00 - жилой массив «Өндіріс»;
15:00 - жилой массив «Кирпичный»;
11:00 - жилой массив «Өндіріс СМП»;
11:00 - жилой массив «Казгородок».

Есильский район:

11:00 - жилой массив «Пригородный»;
15:00 - монумент «Байтерек».

Нуринский район:

11:00 - жилой массив «Уркер»;
15:00 - парк «Мереке».

Сарыаркинский район:

11:00 - сквер «Коргалжын»;
15:00 - парк «Коктал»;
11:00 - жилой массив «Агрогородок».

 

#Астана #концерты #День столицы #жилые массивы

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