В жилых массивах Астаны пройдут концерты в День столицы

6 июля в жилых массивах пяти районов города пройдут летние праздничные концерты «Астана – жүрегім», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата
Отмечается, что на мероприятиях выступят звезды отечественной эстрады. В их числе – Досымжан Танатаров, Медет и Клара Салыковы, DOS, Мади Кадыров, Гульнур Оразымбетова, Бауыржан Исаев, Актоты Болышева, Ералы Момышев, Акимхан Маженов и артисты учреждений, подведомственных Управлению культуры.
Места проведения праздничных концертов:
Алматинский район:
11:00 - набережная реки Акбулак;
15:00 - жилой массив «Промышленный».
Байконурский район:
11:00 - жилой массив «Өндіріс»;
15:00 - жилой массив «Кирпичный»;
11:00 - жилой массив «Өндіріс СМП»;
11:00 - жилой массив «Казгородок».
Есильский район:
11:00 - жилой массив «Пригородный»;
15:00 - монумент «Байтерек».
Нуринский район:
11:00 - жилой массив «Уркер»;
15:00 - парк «Мереке».
Сарыаркинский район:
11:00 - сквер «Коргалжын»;
15:00 - парк «Коктал»;
11:00 - жилой массив «Агрогородок».