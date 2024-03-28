«В зоне особого внимания»: Олжас Бектенов ознакомился с ходом противопаводковых работ в СКО

Премьер-Министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область для ознакомления с ходом исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В рамках программы будут посещены объекты коммунально-энергетического сектора и дорожной инфраструктуры, а также ряд предприятий легкой и обрабатывающей промышленности, в т.ч. сельскохозяйственного машиностроения.



Отдельное внимание в ходе рабочей поездки уделено состоянию водохранилищ в регионе и работе по качественному и своевременному проведению противопаводковых мероприятий. Северо-Казахстанская область входит в зону риска воздействия паводков. Основным водоисточником региона является река Есиль, которая регулируется тремя водохранилищами: Астанинским, Сергеевским и Петропавловским.



Глава правительства посетил петропавловский гидроузел, где осмотрел текущее состояние водохранилища. В настоящее время сооружение находится в удовлетворительном состоянии и работает в штатном режиме. В паводковый период водохранилище согласно алгоритму будет переведено в «транзитный режим» работы, и не повлияет на пропуск паводковых вод.



Вместе с тем, Олжас Бектенов акцентировал внимание на состоянии Сергеевского водохранилища, где в апреле прошлого года произошел перелив воды.

«Сергеевский и Петропавловский гидроузлы с водохранилищами включены в перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности и являются водохозяйственными сооружениями с особым стратегическим значением. Наполнение Сергеевского водохранилища составляет 82%. В зоне особого внимания поручаю держать дачные участки», — подчеркнул премьер-министр.



Премьер-Министр поручил акимату Северо-Казахстанской области завершить все запланированные превентивные мероприятия, МЧС – подготовиться на случай ухудшения паводковой обстановки, мобилизовать силы и технику.





«Как вы знаете, в ряде наших регионов произошло значительное увеличение уровня воды, которое привело к паводкам. Все силы мобилизованы. В круглосуточном режиме работают республиканский и региональные оперативные штабы. В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, КНБ – всего порядка 4 тыс. человек и более 1,3 тыс. единиц техники. В труднодоступных местах эвакуация проводится на вертолетах, работы продолжаются и будут осуществляться до полного снятия угрозы населению. Ситуация находится на усиленном контроле. Со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим», — отметил Олжас Бектенов.

Перед рабочей поездкой в СКО глава правительства Олжас Бектенов заслушал отчеты акимов регионов и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова о проводимой работе по контролю над паводковой обстановкой.