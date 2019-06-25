Вагон врачей

Поезд прибыл на станцию Ельтай, где с самого утра было многолюдно. Это событие стало настоя­щим праздником для жителей сел Новоникольское, Утуган и аула Ельтай, население которых заблаговременно предупредили об этой акции.

Поезд представляет собой медицинский госпиталь на колесах, оснащенный современным диагностическим оборудованием – лабораторией, рентгеном, флюорографией, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, УЗДГ сосудов. Все желающие могли получить консультации у 12 узких специа­листов, а также рекомендации и направления для дальнейшего лечения. Терапевты, педиатры, невропатологи, гинекологи, хирурги, окулисты, специалисты оториноларингологии, онкологи, стоматологи и другие врачи не только своевременно ставят диагноз, но оказывают здесь высококвалифицированную помощь.

– Население с воодушевлением восприняло новость о такой акции, – говорит фельдшер Новоникольской врачебной амбулатории Наталья Лесовая. – Наше село находится в 65 километрах от райцентра, дорога неважная, да и не у каждого есть возможность часто выезжать, особенно у пожилых людей, поэтому все очень рады сегодняшнему событию. Для пациентов созданы комфортные условия, персонал очень вежливый и внимательный. Больше всего радует качест­во и то, что все процедуры и консультации врачей проходят совершенно бесплатно.

– Не все жители отдаленных районов имеют возможность получить своевременную медпомощь, поэтому люди с нетерпением и благодарностью ждут нашего приезда, – говорит руководитель поезда Гульнара Мадиева. – Уже в течение 2–3 часов в оперативном порядке определяются многие параметры крови. Из них наиболее актуальны проблемы диабета. А содержание сахара в крови определяется в течение нескольких секунд. Одна из наших приоритетных задач состоит именно в том, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии. Лабораторное оборудование поезда позволяет провести пациентам развернутые общие и биохимические анализы крови и мочи, многие другие виды диагностических исследований.

Время работы врачей – с 9 утра и до 7 вечера. Однако зачастую док­тора работают до последнего пациента и в помощи не отказывают никому. В пути вместе с медперсоналом находятся и сотрудники фонда медицинского страхования для разъяснения жителям станций основных направлений по внедрению обязательного социального медицинского страхования. За день медиками были охвачены 209 пациентов, из них – 41 ребенок. Все обратившиеся получили необходимую помощь и остались очень довольны.

Специализированный поезд здоровья для оказания консультативных и диагностических медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи стартовал в конце апреля со станции Алматы-2 и будет следовать по территории страны 240 дней, преодолевая порядка 19 тыс. км. За это время врачебный осмотр пройдут более 50 тыс. человек на 195 станциях и разъездах.