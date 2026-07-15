Телемедицина поможет сельчанам

По планам управления здравоохранения к телемедицинской сети будет подключено 117 районных и сельских больниц, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). 103 из них уже оборудовали мобильными комплексами Digital Med365. Они состоят из планшета, на котором установлено специальное приложение, и сопряженных с ним устройств, необходимых для измерения основных параметров здоровья человека: пульса, температуры тела, артериального давления, насыщения кислородом. Работе на них обучили более 170 сотрудников врачебных амбулаторий и ФАПов.

Аналогичным оборудованием оснащены и областные клиники, сотрудники которых дают телемедицинские консультации. Всего их пять: Областная клиническая больница, Областная детская клиническая больница, многопрофильные больницы № 2, 3 и имени профессора Х. Макажанова. Интернет-связь между сельскими и городскими медорганизациями обеспечивает АО «Қазақтелеком».

– Качество связи хорошее. У нас нареканий нет, – отмечает руководитель консультативно-диагностического центра Областной клинической больницы Баян Даниярова.

Она объяснила, как происходит онлайн-прием:

– Пациент приходит в свою врачебную амбулаторию. Он записан на определенное время, в которое происходит видеозвонок в нашу клинику. Здесь врач уже готов. Предварительно он имеет возможность ознакомиться с электронным паспортом здоровья. Пациент и медработник из сельской амбулатории задают ему свои вопросы. Используя планшет, человек может показать те проявления болезни, которые его беспокоят, например высыпание или отек. Телемедицинская консультация длится 15–20 минут. Наи­более востребованы у нас кардиолог, эндокринолог, аллерголог, ревматолог и пульмонолог.

Услуги телемедицины оказывают в основном тем, кто состоит на дис­пансерном учете или обращается в сельскую медорганизацию пов­торно, получив результаты анализов. А вот беременным женщинам консультаций в режиме онлайн не дают. Дис­танционный формат не позволяет измерить показатели здоровья будущей матери и ребенка.

– Телемедицинские консультации – это очень удобный формат, – констатирует Баян Даниярова. – Наши врачи к нему уже привыкли, адаптировались к возможностям планшета и камеры. Телемедицина позволяет повысить доступность специализированной медпомощи для сельских жителей и сократить необходимость их выезда в областной центр.

Отметим, что сейчас телемедицинские консультации происходят по предварительной записи. Без нее сельский врач не имеет технической возможности связаться со своим городским коллегой – даже если есть необходимость. Карагандинские медики считают, что нужно ввести функцию экстренных видеоконсультаций. Это бы значительно повысило качество оказания медуслуг сельским жителям.